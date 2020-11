Ayuso vuelve a defenderse por no hacer cuarentena... por un simple "postureo" 

La polémica está servida de nuevo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que es su obligación "no hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la galería", al estar "inmunizada" por tener anticuerpos. "Lo responsable es estar donde uno tiene que estar y no de postureo. Si yo puedo estar aquí porque estoy vacunada, lógicamente tendré que seguir con mis obligaciones con total normalidad y seguir trabajando para que lo estén el resto de los ciudadanos", ha declarado, en el Pleno de la Asamblea, después de que uno de sus colaboradores haya dado positivo y ella haya estado en cuarentena hasta la realización de una prueba serológica.

🎥 Comienza el Pleno de la Asamblea👇 https://t.co/WHI7B1yREZ — Asamblea de Madrid (@asambleamadrid) November 12, 2020

La dirigente madrileña ha considerado que a los grupos de la oposición les molesta, "de izquierda a directa", que el Gobierno de la Comunidad "siga bajando" la curva de contagios sin relajarse, que sigan protegiendo la economía de la región y estén dando "un claro ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas".

Así ha respondido a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que le ha requerido que se baje el tiempo de las cuarentenas. "Quizás ese contacto con la realidad le acerque usted a la realidad que viven muchos madrileños, que están obligados a estar confinados durante diez días sin opción a hacerse un test", ha apuntado.

Para la diputada, "confinar a los posibles contagiados sin tener opción a un test tiene consecuencias muy graves desde el punto de vista sanitario y de control del virus". Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez-Perpinyà, ha criticado que la presidenta sea "una afortunada" al ser la única madrileña que tiene posibilidad de "hacerse una prueba de anticuerpos en la Sanidad".

Según ha expuesto, mientras un ciudadano corriente tenga que elegir entre poner en riesgo su puesto de trabajo o jugarse la vida o hacerse una prueba en la privada. El parlamentario ha señalado que Ayuso ha dejado de estar habilitada para exigirle a los madrileños sacrificios cuando ella incumple "su propia norma". En este punto, le ha instado a "predicar con el ejemplo".