Ayuso critica la ausencia del Gobierno y la oposición en la "hazaña" del Zendal

No estaban todos. Isabel Díaz Ayuso ha afeado las "ausencias destacadas" del titular de Sanidad y los miembros de la oposición madrileña en la inauguración del Isabel Zendal, al que ha calificado de "hazaña". "Esfuerzo, perseverancia y lucha contra el virus". Así ha definido la presidenta regional el proyecto del megahospital de pandemias, que ha centrado la agenda institucional de los últimos días, en la recta final hasta su inauguración de este 1 de diciembre.

El ministro del ramo, Salvador Illa, ya anunció que no asistiría al acto, tras lo que alegó motivos de agenda. Sí han asistido representantes del Gobierno, como la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. "Queremos que sea un hospital para España", ha proclamado la líder madrileña. El proyecto de Valdebebas, siempre acompañado con la coletilla 'de Isabel Díaz Ayuso', ha sido calificado por la presidenta como un "referente nacional".

Ayuso ha comparado el centro de Valdebebas con el hospital de campaña de IFEMA. "Una bomba de oxígeno para el resto de hospitales de la red del SERMAS". Algo que queda en el aire, hasta que la CAM defina su estrategia para tapar el agujero que dejen en aquellos los sanitarios que el ejecutivo madrileño traslade al Isabel Zendal. La presidenta no ha escatimado en halagos. "Tendrá la UCI más avanzada de la región". No ha entrado, sin embargo en el asunto de su plantilla, que no ha logrado completar durante el plazo de reclutamiento voluntario y una de las cuestiones que más preocupa en los centros del SERMAS desde el comienzo de esta obra faraónicas.

La presidenta ha ofrecido una declaración institucional sin preguntas este mediodía, donde ha elevado a "hazaña" la 'megaconstrucción' que hoy ha copado todas las portadas. Al acto, además de Calzón, han el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Desde el Ejecutivo madrileño, tambiñen han acudido el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Economía y Competitividad, Manuel Giménez.

Sobre Escudero, la presidenta regional ha resaltado su compromiso durante una crisis sanitaria que le ha llevado a enfrentarse "a la mayor dificultad a la que puede enfrentarse un consejero de Sanidad". "Lamento las crísticas. Estamos a salvar vidas. Un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie".