Ayuso asegura que "la directora no quería dar el siguiente paso" de la desescalada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido cuestionada en las últimas horas por enviar su petición para avanzar a la siguiente fase de la desescalada en medio de la crisis desatada por la renuncia de su directora de Salud, Yolanda Fuentes. Ayuso ha asegurado que "desde hace unos cuantos días quería reorganizar el equipo. Ya sabemos que el virus estará entre nosotros por dos años. Queremos una consejería proactiva. La directora no quería dar el siguiente paso. Yo sí", en una entrevista de 'Telecinco'. La presidenta ha declarado que la prioridad es la seguridad y que proveerá de más material sanitario a todos los ciudadanos en los próximos días

"Tenemos que aprender a vivir con el virus. Si quisiéramos evitar cualquier tipo de rebrotes tendríamos que quedarnos en casa". Ayuso ha dicho que no habló con Fuentes sobre su decisión, pero hubiera preferido conocer sus planes. La política ha insistido en la necesidad de trabajar en dos líneas durante la desescalada: "defender la vida y empezar a activar la economía, porque sino vamos a tener muchos problemas, incluso de orden público".

Mira también Madrid pide pasar a la fase 1 y Sanidad emplaza la decisión a una nueva reunión

En su carta de renuncia adelantada por 'Servimedia', la exdirectora de Salud en Madrid, Yolanda Fuentes, aseguró que su "compromiso" con la sanidad le obligaba a tomar esa decisión e hizo temblar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la afirmación de que la petición "no estaba basada en los criterios de salud" que debían prevalecer frente a otros tanto"epidemiológicos como asistenciales". Los enfrentamientos por la cuestión fueron tan fuertes que la experta destacó que no le quedaba "otra opción que presentar la dimisión".

La presidenta de Madrid ha argumentado su decisión para avanzar en la desescalada con que el sistema sanitario sí tiene la capacidad de combatir la enfermedad. "Ahora hay que empezar a mirar hacia adelante y empezar a salir". Para ella, los criterios para lograrlo se cumplen. "No estamos como en febrero y se continuarán haciendo estudios. Madrid está preparado. Todos los ciudadanos han hecho un gran esfuerzo quedándose en casa. Juntos lo hemos parado y en esta etapa pasará lo mismo".

Sobre su relación con el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, ha confesado que tienen muchas veces "criterios distintos, lo que es normal en un Gobierno de coalición, pero al final soy yo la que tiene que tomar las decisiones y la responsable de lo que pase. En cuanto a la decisión de Ciudadanos de apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma, la presidenta ha dicho que "si Ciudadanos quiere pactar con el PSOE no puedo hacer nada, pero yo no quiero hacerlo. Yo soy fiel y leal al criterio de los ciudadanos que nos han puesto aquí... Yo no pacto con el desastre y ellos son el desastre".

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado a la presidenta autonómica de hacer "propaganda" con sus medidas en los últimos días, y Ayuso se ha dirigido a él durante la entrevista para decir que "no nos pueden dar lecciones en la lucha. Ellos nunca han arrimado el hombro. Luego nos dicen que pactemos, pero es todo una farsa. Conmigo no cuentan para el politiqueo. Les ha faltado humildad y cercanía. No me parece que está en condiciones para hablar así".