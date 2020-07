Ayuso impone el uso obligatorio de mascarillas en Madrid y limita el ocio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este martes en la Real Casa de Correo para explicar su plan de contingencia para la Covid, que tiene el objetivo de reforzar la Sanidad madrileña y poner en marcha nuevas estrategias para evitar la expansión del virus. Ayuso ha iniciado su comparecencia lamentando los últimos datos del paro presentados por el INE y ha insistido en la necesidad de "acabar con la Covid-19 y luchar por el empleo". Para la presidenta, lo más importante en este momento "sigue siendo la responsabilidad individual. La clave ahora es poner sobre la mesa una batería de medidas de choque para evitar el confinamiento total".

La presidenta de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto de "cartilla Covid" para saber quiénes no pueden contagiar y están en condiciones para volver a una normalidad, lo que podría evitar confinamientos y fomentar la actividad en establecimientos como museos, cines, gimnasios... Ayuso ha impuesto el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios públicos, sin importar las distancias de seguridad, a partir de este jueves. La ocupación en las terrazas y las reuniones privadas también se verán limitadas. Los locales de ocio nocturno cerrarán a la 01:30 de la madrugada y será necesario un registro de entrada, por la dificultad que genera a los rastreadores dar seguimiento a los casos generados en estos establecimientos.

Hay más. La líder madrileña ha anunciado la habilitación de algunos pabellones de IFEMA para combatir la pandemia, la puesta en marcha de centros móviles para hacer pruebas de Covid-19 y la creación de protocolos para el control de la enfermedad entre los estudiantes para evitar la suspensión de clases de nuevo. Ayuso ha pedido además al Gobierno una "estrategia de país ante los rebrotes" y la implementación de pruebas PCR para los viajeros que lleguen al aeropuerto de Barajas por los 89 casos detectados en los últimos días. "Una medida como el pasaporte o cartilla Covid es necesaria. Esto evitaría conflictos entre países". Las autoridades madrileñas han desvelado también el lanzamiento de una nueva campaña de comunicación para concienciar a la población y han insistido en la necesidad de dejar de compartir bebidas y dispositivos de inhalar humo.

España ya cuenta más de 300 focos activos del virus (11 en Madrid), y todas las miradas están puestas en los rastreadores. Madrid es una de las CCAA que cuenta con un menor número de profesionales para llevar a cabo el monitoreo de contagiados y sus contagios, según el Ministerio de Sanidad: hay solo uno por cada 37.000 habitantes, y estos logran identificar apenas entre 0 y 3 contactos de los contagiados. El Gobierno local había prometido contratar a 400 profesionales para estas labores, pero todavía no ha alcanzado este número. La situación no es mucho más alentadora en otras zonas, pero Melilla ya tiene la capacidad de rastrear 13 contactos; Ceuta y Canarias, seis; y Andalucía y Extremadura unos cinco. En este sentido, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha resaltado la importancia del control del comportamiento de los jóvenes por las últimas noticias sobre contagios en fiestas: "Los jóvenes de Madrid se tienen que convertir en nuestros mejores aliados ahora... En la última semana la media de edad de infectados ha bajado 20 años".

Sobre la Atención Primaria, Escudero ha detallado que su administración está trabajando en ampliar la capacidad de los médicos para dar seguimiento a los contagios, pero ha advertido que la tarea no es fácil por el creciente alcance de las pruebas que lleva a cabo la comunidad. La CCAA ya hace más de 60.000 exámenes al día.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes a los madrileños "no dar pasos atrás", aunque ha defendido que ahora mismo "no hay incremento de ingresos hospitalarios" por coronavirus. El mandatario ha declarado que "el virus tiene ahora menor carga, pero tenemos que ser claros, no podemos permitir dar un paso atrás". Sobre el ocio nocturno, el regidor de la capital ha indicado que si se producen los contagios se deberán adoptar medidas que tienen que contar con la participación del sector. El balance de este martes cifra en 138 los nuevos positivos detectados en las últimas 24 horas y las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la responsabilidad para detener la expansión del virus.