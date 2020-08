Ayuso mantendrá los 11.000 profesores solo hasta que los colegios sean seguros.

La Comunidad de Madrid mantendrá a los 11.000 profesores que prevé contratar para la 'vuelta al cole' solo hasta que los centros educativos sean seguros para los alumnos y profesores. Así lo han matizado a 'La Información' fuentes del gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, quien en su comparecencia del martes no había terminado de detallar las condiciones contractuales de estos docentes de refuerzo. El argumento desde el área de Educación es que esta medida es parte de un plan educativo concebido como de contingencia, es decir, que podría revertirse en función de la situación de los colegios y el avance de la pandemia.

"La duración de los contratos de los maestros y profesores será la que sea necesaria acorde a la evolución de la situación sanitaria", explican desde la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, al tiempo que apuntan que llevan perfilando "desde hace meses" el plan educativo presentado el pasado martes y que "no es un flor de un día". De hecho, lo que el gobierno regional ha aprobado es el escenario II (de cuatro posibles), que ya estaba previsto desde el pasado mes de junio. Por eso, la contratación de profesores interinos ha variado tanto para este curso 2020-21, desde los 600 que anunciaba el pasado 29 de julio a los casi 11.000.

"Nuestros cálculos en los últimos meses indican que se puede contratar a 11.000 profesores. No se ha calculado esta semana, sino que se ha adecuado el escenario II que se presentó en junio a la situación actual", señalan desde el área de Educación. Sin embargo, cabe destacar que la partida que anunciaba la Comunidad de Madrid a finales de julio para contratar a 600 docentes era de 25 millones de euros, muy superior en proporción incluso si se destinasen los 370 millones finalmente aprobados íntegramente a pagar los salarios de los 11.000 profesores -obviando los ordenadores, las cámaras, los litros de gel y la adaptación de espacios como aulas-.

Lo que la Comunidad de Madrid tampoco es capaz de explicar es qué parte de los 370 millones del nuevo plan se destinarán a la contratación de los 11.000 profesores. Teniendo en cuenta que en la misma partida se incluyen las obras de adaptación de espacios a entornos lectivos en más de 3.000 centros de la región, las 6.000 cámaras para seguir las clases semipresencialmente, los 70.000 nuevos ordenadores y los 700.000 litros de gel hidroalcohólico, existen serias dudas desde la oposición de que sea financieramente posible tamaña inversión.

La oposición critica la falta de detalles

Por ejemplo, la portavoz de Educación del grupo parlamentario del PSOE, Marta Bernardo, consideraba tras el anuncio de Ayuso que la presidenta de la Comunidad llega "nuevamente tarde en la toma de decisiones para el inicio del curso. Tan tarde que ha tenido que retrasar el inicio del curso escolar 15 días". Además, reprobaba que la presidenta regional "siga hoy mismo diciendo que van a contratar más docentes, que van a comprar ordenadores" porque "eso significa que todavía ni siquiera han comenzado a hacerlo".

Por su parte, el portavoz en la Asamblea de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, se quejaba de que "no tenemos noticias sobre dónde van a meter a los niños que superen las ratios anunciadas, no tenemos noticias sobre los protocolos concretos ante posibles contagios, no tenemos noticias sobre cómo van a cuadrar las cuentas, y lo más importante de todo, vistos los antecedentes de este Gobierno, no tenemos ninguna garantía de que vayan a cumplir de lo prometido".

La Comunidad de Madrid ha incluido en el plan educativo nuevas figuras para responder a parte de estos interrogantes de la oposición: en primer lugar, la del "coordinador Covid", que tendrá que catalogar cada situación de riesgo como caso probable, caso sospechoso y caso confirmado; después, en función de este esquema, la Comunidad tomará las decisiones pertinentes para el aislamiento de posibles alumnos contagiados, para lo cual también creará un "aula de aislamiento". Sin embargo, por el momento siguen siendo una incógnita tantos las funciones específicas del "coordinador Covid" como los criterios concretos para que un alumno sea trasladado a un "aula de aislamiento".

Un modelo mixto para cumplir las ratios

Otra de la incógnitas es cómo logrará la Comunidad de Madrid garantizar que se cumplan los ratios de alumnos por aula que anunciaba el martes, con un máximo de 20 en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Primaria y de 23 en Primero y Segundo de la ESO. El mayor problema es el tiempo, ya que adaptar los miles de colegios e institutos de la región llevará, con total seguridad, más de dos semanas. Por eso, explican desde la Comunidad, preventivamente "en junio pedimos información a los equipos directivos de los centros para conocer qué espacios se podrían adecuar".

El problema es que muchos centros no han respondido en este tiempo, mientras que parte de los que lo han hecho, se quejan de que sus informes sobre espacios potencialmente rehabilitables como aulas han sido ignorados hasta esta misma semana. Quizás por eso, la Comunidad de Madrid ha optado por un modelo educativo mixto, entre presencial y semipresencial, que evita parte de los conflictos con los centros -y su consiguiente adecuación de espacios-. En este sentido, fuentes del área de Educación confirman a este periódico que se les ha dado dos opciones a cada centro: o establecer dos turnos por día (de 8 a 12 y 12 a 16) o días alternos de asistencia, "pero siempre tienen que garantizar un tercio del espacio desocupado".