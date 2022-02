Ayuso pide que se celebre el congreso regional para escuchar "a los afiliados".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy no retrasar la convocatoria del congreso del PP de Madrid para que se pueda escuchar "la voz de los afiliados" y para que la ilusión de la región, que se vio el 4M, "no pare". Así lo ha señalado en su intervención en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que protagoniza este martes en Madrid el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.

"No es una cuestión de que se adelante nada sino sobre todo de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados, y que la ilusión del votante en Madrid no pare, que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esa es su casa, su circunscripción", ha declarado haciendo alusión a las palabras de Ossorio, quien en una entrevista ayer en 'Telemadrid' pidió que se adelantase el congreso.

Por ello, ha recalcado que su propuesta no va a ser "presionar en nada ni pedir nada simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados".

Para la presidenta, esto no es, "como se lee" en algunas ocasiones, "nada en contra sino a favor del PP". Y es que quiere que juntos consigan "cambiar el Gobierno de la Nación y que el PP tome urgentemente las riendas".

Espera que Castilla y León tenga un gobierno pronto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que espera que Castilla y León tenga "pronto" un gobierno "basado en la suma de intereses" frente al "proyecto totalitario que está destrozando España". "Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos", ha proclamado.

Así lo ha manifestado en su intervención en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que protagoniza en Madrid el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.

La presidenta madrileña ha celebrado que Castilla y León, en las elecciones del 13F, se haya "blindado frente al proyecto sanchista". A su parecer, "el socialismo sale muy caro" y no sabe cuánto hubieran tenido que añadir "a la factura el tener como vecino a un gobierno con el PSOE, Podemos y demás al frente". "Estos gobiernos no saben gestionar y por eso basan su existencia en el agravio con Madrid, como ya ocurre en otras tantas regiones", ha indicado a continuación.

Por ello, ha declarado que espera que pronto haya "un gobierno basado en la suma de intereses" frente "al proyecto totalitario que está destrozando España y que sepan "buscar con otros partidos" lo que les une, y sobre todo "blindar Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza".

Ayuso ha defendido que este era el objetivo de su implicación en la campaña del candidato Alfonso Fernández Mañueco "en distintas provincias y eventos", tanto en Castilla y León como en Madrid. "He estado en la misma implicada hasta en siete ocasiones porque, además, siempre he estado allí donde se me ha pedido. Siempre es siempre", ha recalcado.