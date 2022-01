Ayuso: "Una hora de Falcon provoca las mismas emisiones que 16.000 vacas". 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha entrado en la polémica de la carne. Tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico 'The Guardian', han sido muchas y variadas las reacciones -tanto a favor como en contra- del titular de la cartera. Ayuso ha retuiteado un mensaje de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad, Paloma Martín, en el que dice: "Una hora de Falcon produce las mismas emisiones que 16.000 vacas".

1 hora de Falcon produce las mismas emisiones que 16.000 vacas. https://t.co/4qOteV0T4P — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 12, 2022

El mensaje en redes sociales de la líder de la CAM se produce el mismo día en el que el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha asegurado a Efe que la carne española no es de menor calidad que la del resto de la UE, aunque ha reconocido el “problema” con el desarrollo de esas explotaciones y precisa que Bruselas quiere promover las de pequeñas dimensiones. “La carne española tiene la misma calidad que otras carnes europeas y otros alimentos europeos”. El político se ha pronunciado así antes de viajar a España, donde el jueves visitará La Palma, y el viernes se reunirá en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a respaldar con rotundidad al titular de Consumo, implicando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje que ha dicho de numerosas formas: "Lo que ha dicho Garzón está amparado por la ciencia y por el Gobierno de España". Díaz descartó su dimisión o cese porque "sería bastante surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar un paso (atrás)".

Lo ha hecho durante una entrevista en TVE en la que ha puntualizado que "no ha hecho más que mostrar la evidencia científica y los compromisos del Gobierno de España". Y continuó explicando que "el Gobierno tiene documentos públicos en los que señala que apostamos por un modelo de ganadería extensiva y sostenible". Pese a estas aseveraciones y otras similares, Díaz ha considerado que ella no debe "interpretar las palabras del presidente del Gobierno", quien ha defendido en general a la ganadería sin hacer distinciones entre tipos de explotaciones. No obstante, sí ha llamado de nuevo a "respetarnos a nosotros mismos" y "cuidar la coalición", deslizando además que ella ha tenido que defender cosas que no comparte porque es “una demócrata" y se debe al Ejecutivo.

Planas da marcha atrás

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también 'ha reculado' en sus declaraciones sobre Garzón asegurando que "no ha desautorizado a nadie" y ha reiterado el apoyo del Gobierno al sector ganadero y volverá a plantear a la Comisión Europea que estudie medidas en favor de los sectores más perjudicados por el incremento de los costes de producción, entre los que se encuentra de forma especial el ganadero.

El ministro de Agricultura, que ayer hizo una ronda de entrevistas por varias televisiones para defender la calidad de la carne de la ganadería española y asegurando que "soy el ministro de Alimentación y si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame", ha asegurado ahora que "lo que tenía que decir, lo he dicho ya ayer" y evitó hacer más declaraciones al respecto.