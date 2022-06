Madrid responde a Interior: "Si refuerza policías en Barajas será que sí faltaban"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho hincapié este miércoles en que si se ha anunciado por parte del Ministerio de Interior que habrá refuerzo de policías en los aeropuertos españoles será "porque se han dado cuenta de que faltaban". Así lo ha señalado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz, Enrique Ossorio, después de conocerse que la Policía Nacional planeó hace semanas un refuerzo de 500 agentes y tras los días de reiteradas quejas del Ejecutivo regional por el "colapso" del control de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Nosotros lo que hemos dicho es que la Comunidad de Madrid es una comunidad en la que el sector turístico tiene una importancia trascendental y que por otra parte es una región donde se producen muchos viajes por motivo de negocio y convenciones y que es una mala imagen que por un control administrativo se pierda un vuelo", ha declarado el portavoz.

Así, ha recordado que pidieron a la Delegación del Gobierno que pusiese todos los medios necesarios para eso no sucediese porque "ese tipo de experiencias tan negativas te puede originar no desear volver". "Dicen que no es cierto pero es que esos datos no son nuestros, son datos de las aerolíneas, en concreto de Iberia", ha apuntado.

Ossorio ha señalado que han recibido "con agrado" la noticia del refuerzo y ha incidido en que desde el Gobierno madrileño no quieren "confrontar" sino simplemente que "esas gestiones administrativas en los aeropuertos españoles, y en Madrid en concreto, se resuelvan a la mayor rapidez y que por ausencia de personal no se produzcan estos hechos que molestan y fastidian tanto a un visitante".

La Mesa del Turismo, conformada por 85 empresarios y profesionales de reconocida trayectoria en el sector turístico, así como la Asociación Española de Consumidores se sumaban ayer al reclamo de las aerolíneas de que el Gobierno acabe cuanto antes con los retrasos en los controles de pasaportes de los aeropuertos españoles. El "caos" que denuncian diferentes actores del sector turístico por la falta de efectivos policiales, y que el Ejecutivo niega "categóricamente", han provocado que alrededor de 15.000 clientes de Iberia hayan perdido su conexión aérea desde el pasado 1 de marzo, según datos de la propia aerolínea.

En este sentido, desde la Mesa del Turismo consideran que el Gobierno debe asumir "de una vez por todas" su responsabilidad, y rechazan "el lamentable espectáculo" que se está produciendo como consecuencia de los retrasos que sufren los pasajeros ante la escasez de personal policial.

"Es algo totalmente inadmisible, que está generando un enorme desorden así como graves problemas al conjunto de las compañías aéreas y, por si fuera poco, se está perjudicando de manera evidente y gratuita la imagen de España como destino turístico", denuncia el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.

También se ha sumado este martes a las protestas la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), que considera "urgente" que el Gobierno recomponga en los aeropuertos "la calidad que debe tener una actividad tan importante" como la relacionada con la entrada de turistas a España.

En este sentido, el presidente de la patronal de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, advierte de que los retrasos en los aeropuertos generan "un perjuicio enorme al sector del turismo", en un momento clave en el que se está recuperando la actividad tras la pandemia.

La Asociación Española de Consumidores también ha pedido hoy que se investigue la situación "con la máxima transparencia y que se adopten las medidas oportunas para no causar perjuicios a los consumidores", particularmente "a las puertas" de las vacaciones de verano.

RETRASOS EN BARAJAS

El lunes Iberia denunció que ese "caos" en la zona de control de pasaporte de la terminal T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas obligó a retrasar entre 15 y 25 minutos la salida de vuelos que tenía programados a Buenos Aires, Chicago (EE.UU.) y Miami (EE.UU.).

Estos controles no afectan a quienes viajan en vuelos nacionales o comunitarios.

El problema que denuncia Iberia no afecta solo al aeropuerto de la capital española, sino a otros que cuentan con mucho tráfico internacional, como es el caso de Alicante, Málaga, Tenerife Sur o Palma, según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que reclama desde hace meses al Gobierno que aumente la dotación policial en los controles de pasaporte de los aeropuertos con mayor densidad de tráfico internacional.

"Este verano esperamos tener un tráfico de pasajeros inferior al de 2019, pero ya similar y, además, gran parte de él será con terceros países como Reino Unido, Estados Unidos o América dentro de otras nacionalidades", ha explicado hoy el presidente de ALA, Javier Gándara.

Por ello, "es fundamental reiterar la petición que llevamos haciendo al Ministerio del Interior desde el mes de octubre" de que se refuerce la dotación policial en los principales aeropuertos turísticos".

"Adicionalmente, estamos pidiendo que excepcionalmente y al igual que ha hecho Portugal, se permita a los pasajeros británicos utilizar los sistemas de control automático de pasaporte, que utilizan el resto de pasajeros comunitarios, para así descongestionar el conjunto de los filtros y de esta forma intentar minimizar y evitar las indeseables colas, de forma que podamos seguir contribuyendo a la recuperación que todos deseamos", ha apuntado.