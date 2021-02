La 'semana negra' de Enrique López: el caso Bárcenas cuestiona su peso político.

Una filtración que le puede perjudicar y que se sospecha que surgió de ámbitos que frecuenta día a día ha puesto en la picota a Enrique López. El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid vuelve a estar salpicado por una polémica que ha puesto en entredicho su labor como máximo responsable de los asuntos judiciales del Partido Popular. Su mediación para que el abogado del partido, Jesús Santos, contactara con un enlace del extesorero 'popular' Luis Bárcenas', ha servido para golpear su trayectoria de los últimos años. Una situación que ha puesto fin a un periodo de tranquilidad mediática tras varias polémicas del pasado que afectaron a su evolución en tribunales importantes, lo que puede impedir que continúe una evolución política que, hasta ahora, le estaba consolidando como uno de los responsables públicos con más peso.

Los hechos por los que el Secretario de Justicia y 'hombre fuerte' de Pablo Casado ha sido señalado ocurrieron en 2017. Entonces, López facilitó que el letrado de Génova, 13, mantuviera varias reuniones con un empresario de confianza de Bárcenas. Su papel de enlace entre dos partes en conflicto por asuntos como la caja B del partido y otros casos de corrupción no habría levantado tanta polvareda en otro momento. El problema para el consejero madrileño es que esto se conoció un par de días después de que el exsenador empezara a 'tirar de la manta' sobre la que fuera su formación política. Bárcenas ejecutó este 'plan' a través de acusaciones directas al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la exministra María Dolores de Cospedal de haber cobrado sobresueldos. Además de señalar a Rajoy como quien trituró la documentación que contenía la contabilidad opaca del PP, siempre según la versión de Bárcenas.

Que algo de hace cuatro años haya estallado justo en este momento no es casualidad, como señalan varias fuentes consultadas por La Información. Estas hablan directamente de un posible "fuego amigo" contra alguien que estaba adquiriendo una considerable importancia institucional. Crecimiento que responde a labores como la de que sea el encargado de negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También es el responsable con más peso político dentro del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Incluso ha llegado a ejercer oficiosamente de portavoz autonómico por cuestiones que van más allá de sus funciones, como la pandemia de coronavirus. Situaciones que pueden haber entrado en pausa desde que 'El Mundo' publicó esta circunstancia, la cual él ha admitido.

Desde entonces, Enrique López ha limitado su exposición mediática. Fuentes de la Asamblea de Madrid aseguran que se le ha visto "cabizbajo", y parlamentarios que le han tratado destacan que le han encontrado muy contrariado por lo ocurrido. Como ya publicó este diario, fuentes del entorno del consejero definieron como "un ataque más" esta vinculación con Bárcenas. Por lo que aseguraban que "no le concedemos importancia, no estaba en política ni es nada extraño". Aunque otras fuentes vinculadas al PP cuestionaron que su mediación estuviera justificada. "¿Qué necesidad tienen el PP o su abogado de reunirse con el círculo del extesorero si no hay nada que negociar? Esto se podría haber dirimido entre abogados, y habría quedado en esa esfera", explicaban.

La duda está en qué ocurrirá en el futuro inmediato para las aspiraciones políticas de López. Al contrario de lo que ha pasado en otras ocasiones, su situación no ha abierto una nueva grieta en el Consejo de Gobierno que comparten PP y Ciudadanos, como señalan fuentes del Ejecutivo regional. De hecho, los de Ignacio Aguado no consideran que sea un problema que afecte al pacto que sellaron con Díaz Ayuso. "Es un problema interno del PP que tiene que solucionar el PP", dicen fuentes de los naranjas, que consideran que esto va más allá de Madrid. Por lo que, a su juicio, afecta de lleno a la sede del partido en la calle Génova.

El consejero tampoco ha amagado con tomar medidas drásticas. Hasta el momento, se mantiene con normalidad en sus cargos. Lo que no impide que la polémica le rodee y la presión le haya llegado desde varios puntos. Uno de los más duros con él fue el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que le reprochó en público su labor. Los partidos de la oposición ya han reclamado su dimisión, como ha hecho el PSOE madrileño de Ángel Gabilondo, o le han puesto de ejemplo de la "corrupción" del PP, como hizo la portavoz de Podemos, Isabel Serra. Acusaciones ante las que Ayuso se revolvió contra ella en la sesión de la cámara madrileña, señalando que la diferencia entre Serra y López es que la primera sí ha sido condenada por un tribunal.

En medio de toda esta crisis en torno a López, el juicio por la Caja B del PP también se ha topado con varios obstáculos. El escrito que Luis Bárcenas envió a la Fiscalía precipitó que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz llamara a declarar como investigado al extesorero del PP para que explicara sus acusaciones contra el partido por la etapa de Rajoy. Cita que finalmente tendrá que esperar hasta abril. Además, las sesiones previstas desde el miércoles fueron aplazadas por la infección de coronavirus del exgerente 'popular' Cristóbal Páez. Este acusado tuvo que ser ingresado por neumonía el jueves. Por lo que no está claro que el juicio vaya a reanudarse el próximo 16 de febrero, como está previsto. Su evolución será la que marque la decisión del tribunal.