El COE da dos semanas para conseguir un acuerdo sobre los JJOO de Invierno.  

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha marcado el 20 de mayo como plazo "límite" para alcanzar un acuerdo para una candidatura conjunta a los Juegos de Invierno 2030, que está "convencido" que podrá cerrarse, y ha dicho que ve "impensable" que la marca Barcelona no aparezca en el nombre de ese proyecto olímpico. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en las jornadas del Cercle d'Economia, en la capital catalana, donde esta tarde formará parte de una mesa redonda sobre el momento de Barcelona junto al primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Puerto, Damià Calvet, y el director general del Emirates Team New Zealand, Grant Dalton.

En alusión a las conversaciones para cerrar un acuerdo para una candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón a los Juegos de Invierno de 2030, Blanco se ha mostrado "convencido" de que "al final se llegará a un punto de encuentro, porque no puede ser de otra manera". "Es un proyecto muy importante y creo que al final, por muchas dificultades que haya en el camino, encontraremos la solución definitiva. Y además tenemos que encontrarla en un plazo corto de tiempo", ha avisado.

En ese sentido, Blanco ha recordado que ya se está "en el límite del plazo": "No podemos pasar del 20 de mayo sin tener las cosas definitivamente terminadas", ha aseverado, pues ha apuntado que en un año se decidirá la sede de los Juegos y, en ese tiempo, se debe cerrar el acuerdo de candidatura y prepararla técnicamente, de la mano del Comité Olímpico Internacional (COI). Blanco ha admitido que "algo que estaba acordado se ha desfasado un poquito", en alusión al acuerdo suscrito entre el Comité Olímpico, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, y del que se ha desmarcado Aragón en protesta por el reparto de sedes pactado.

"Lo que hay que intentar", ha apostillado, "es volver a encontrar el punto en el que todo el mundo esté contento, todo el mundo esté cómodo y en que todo el mundo entienda que es bueno para el territorio y para absolutamente todos". Según el máximo dirigente del COE, en este momento están cerrando dónde se celebrarán las pruebas, por lo que ha pedido a las partes entender que, si no se ponen de acuerdo, "no hay proyecto". Preguntado sobre el hecho de que la Generalitat en cambio dé por cerrado el acuerdo para el reparto de sedes, Blanco ha dejado claro que él "no contradice" al gobierno catalán en ningún caso: "Estamos hablando y, cuando se habla, se habla de todo. Eso es una negociación. Habrá posturas de cada uno en un sentido, pero espero que se llegue a un acuerdo definitivo".

Y sobre si cree que la marca Barcelona debería aparecer en el nombre de la candidatura, ha respondido que es algo que deberán decidir todas las partes, pero ha apuntado su opinión al respecto: "Si a mí me preguntas personalmente, sería impensable que no esté Barcelona en el nombre". "Si algo tenemos o por lo que empieza esto es por la fuerza de Barcelona. Pero no significa que el nombre sea solo el de Barcelona -ha matizado-. Vamos a dejar que las partes se sienten y que, de ese pensamiento conjunto, salga la solución definitiva".