El consejero de Educación de la CAM pide el adelanto del Congreso Regional.

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha calificado los resultados electorales en Castilla y León de "buena noticia" y considera que estos confirman que el congreso del PP de Madrid debe adelantarse para poder prepararse para las elecciones de 2023. En una entrevista en 'Telemadrid' este lunes, recogida por Europa Press, Ossorio ha asegurado que los resultados dan "una gran alegría" a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, porque son "una victoria".

Así, ha resaltado que va a gobernar el PP "con impuestos bajos" mientras el PSOE y Unidas Podemos sufren "un batacazo importante" en CyL. "Los españoles están cansados de ver un Gobierno tan poco eficaz", ha expresado.

Además, Ossorio ha valorado que estos resultados confirman la intención de la presidenta de adelantar el congreso del PP de Madrid para poder preparar al partido de cara a las elecciones de 2023. "Tiene que haber un congreso lo antes posible", ha asegurado.

Apoyo de Vox

Sobre la participación de Vox en un posible gobierno junto al PP en CyL, Ossorio ha señalado que se trata de una decisión que deben tomar en Castilla y León, aunque asegura que ellos han pactado con Vox y las cosas van "muy bien", frente a un Gobierno nacional "tercermundista y terrible".

"Hemos aprobado los Presupuestos, la Ley Maestra, tenemos muchísimos proyectos legislativos (...) Cuando gobernábamos con Ciudadanos y Vox estaba presente en la Asamblea no hubo ni presupuestos ni leyes. Desde que hemos pactado en esta investidura lo cierto es que las cosas no están yendo muy bien. Nos gustaría gobernar a nosotros solos pero he de reconocer que hay muchos proyectos en marcha", ha defendido.

Además, ha asegurado que un pacto con el PSOE en Castilla y León es "imposible". "Es imposible, el PSOE ya no es el PSOE es el sanchismo", ha defendido el portavoz.