Continúa el parón sanitario en Madrid tras una primera reunión sin acuerdo.

El sindicato Amyts ha anunciado que mantendrá la huelga indefinida de médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria Consejería de Sanidad prevista a partir del próximo lunes 21 de noviembre, tras concluir la jornada sin acuerdo en la primera reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga.

Se trata del primer encuentro para acercar posturas tras la llamada de Amyts a la huelga indefinida a 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de los centros de salud de la Comunidad de Madrid por "la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes".

Según ha explicado tras el encuentro la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, se han constatado "algunos puntos en los que podría haber aproximación" pero como la Consejería de Sanidad parte de "un no rotundo a todo lo que suponga financiación", desde el comité de huelga no se ha pasado ni siquiera a valorarlos. "De momento", ha lamentado, "no hay ni siquiera un pequeño acercamiento", y, aunque tampoco se dan por rotas las negociaciones, la gestión "a coste cero" dificulta la negociación.

"El tener que pedir informes perceptivos a Hacienda no se puede convertir en un parapeto para que nunca haya dinero para Atención Primaria y sigamos gestionando a coste cero", ha censurado la portavoz de Amyts, convocante de la huelga indefinida, que ha lamentado que no se puede llegar a un acuerdo cuando hay que remitirse a "informes presupuestarios del gobierno que viene" por la proximidad de la cita electoral.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado que en el encuentro desde el Gobierno regional se ha mostrado "la mano tendida para seguir con mejoras organizativas para los profesionales de Atención Primaria, unos avances que ya se vienen desarrollando en el Plan impulsado en 2021 con una dotación de 200 millones de euros". Además, han recordado, para el próximo año la Comunidad va a dedicar 2.444 millones a Atención Primaria, 444 millones más que este año, un 22,2% más.

Anoche, la Consejería de Sanidad y Amyts alcanzaron un acuerdo que permitió desconvocar otra huelga que llevaba activa desde el 7 de noviembre, en ese caso en las urgencias extrahospitalarias, aunque el sindicato ha insistido en diferenciar ese paro del convocado en el conjunto de la Atención Primaria a partir del lunes.

"Más de diez años escuchando lo mismo"

El comité de huelga ha subrayado como mínimo para un acuerdo que "haya alguien que se pueda responsabilizar del presupuesto" y ha lamentado que el Ejecutivo autonómico emplace todo a una negociación posterior en Mesa Sectorial, donde están representados la Consejería y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts.

"Siempre nos dicen que hay que pasar por la Mesa Sectorial. Es verdad, pero lo que no se puede hacer es convertir la Mesa Sectorial en un parapeto detrás del que la Administración se esconda para no cumplir las cosas", ha censurado Ángela Hernández, que ha recordado que son más de diez años "escuchando lo mismo" en Atención Primaria.

Todo ello, en una situación "muy seria" con menos de 200 pediatras que antes de la pandemia de la Covid-19, un 20% de consultas de especialista en Medicina de Familia y Comunitaria sin cubrir y el resto de compañeros atendiendo sus consultas sin apenas retribución. "Así no hay ningún incentivo para que la Administración cambie las cosas", ha recalcado.

Entre otras cuestiones, el comité de huelga reclama una reducción de la agenda para atender diariamente a un máximo de 31 pacientes, para permitir dedicar un mínimo de 10 minutos a cada uno de ellos, y de 21 para los pediatras, con un tiempo de dedicación de 15 minutos.

"Nos hemos encontrado lo que nos venimos encontrando desde hace muchos años en Atención Primaria"

"Nos hemos encontrado lo que nos venimos encontrando desde hace muchos años en Atención Primaria: excusas, parapetarse detrás de leyes, etc", ha lamentado no obstante la secretaria general de Amyts, que ha subrayado que si lo único que se va a hacer es "estirar a los profesionales" será difícil aproximar posturas.

Abiertos a negociar

En cualquier caso, desde el comité de huelga se ha agradecido que les hayan citado antes del arranque de los paros a un encuentro, en el que han estado presentes la directora general de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, la gerente de Atención Primaria y la responsable de Humanización. En esta misma línea, ha recalcado que si se les vuelve a citar, acudirán para seguir intentado un punto de encuentro que permita desconvocar la huelga, tal y como ha pasado con la que afectaba a los médicos de urgencia extrahospitalaria tras diez días de paros.

"Si nos vuelven a llamar, volveremos a venir. Pero si solo se puede hablar de lo que se puede hablar, hablando siempre de temas administrativos que se repiten como un mantra interminable, pues avanzaremos muy poco y la situación es muy seria", ha enfatizado la portavoz del comité de huelga.