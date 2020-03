Madrid prepara ayudas directas y exime del alquiler a las pymes en sus edificios

El Ayuntamiento de Madrid se moviliza para intentar controlar el impacto económico del coronavirus. Ante el avance de la pandemia, que tiene como epicentro la comunidad de la capital de España, el consistorio quiere evitar que los autónomos y las pymes de la región sufran más de la cuenta por la caída de la actividad y del consumo que ya se está produciendo. Por eso, y tras la rebaja de impuestos anunciada este jueves, el equipo de gobierno que forman PP y Ciudadanos ya está preparando otras medidas. La primera se centrará en quienes trabajan en un despacho u oficina dentro de los edificios públicos o viveros municipales, a los que se no se les cobrará el alquiler de este mes. Y que se combinará con ayudas directas a las firmas y los trabajadores por cuenta propia, como ha podido saber La Información.

Esta decisión forma parte de un plan mucho más amplio que está estudiando para el consistorio el Área de Economía e Innovación que lidera el concejal Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos. El objetivo principal de esta estrategia es dar ayudas a todas las firmas y trabajadores autónomos en la ciudad, por lo que vela este departamento. Las cifras aún no se han concretado, pero esta redacción ha podido saber que no se lanzará el planteamiento definitivo "hasta garantizar que haya dinero suficiente para todos", como explican fuentes municipales. Algo que, según las mismas fuentes, puede ser más fácil si el Gobierno central cede y flexibiliza la regla de gasto y permite al ayuntamiento invertir su superávit.

En lo que respecta al alquiler, la situación de la pandemia en los próximos días es lo que marcará el alcance de esta decisión de eximir del pago a quienes desempeñan su labor en las dependencias locales en los próximos meses. Los también conocidos como viveros están situados en seis puntos de la ciudad, y tienen un precio que se calcula en base a una tarifa estándar multiplicada por los metros cuadrados del espacio que ocupan. El primer año, la tasa es de 7,15 euros, que se multiplica por el tamaño del despacho, mientras que en el segundo año el impuesto municipal asciende a 9,53 euros.

Las oficinas van de las más pequeñas de 14 metros cuadrados a las más espaciosas, que son de casi 70. Con esta disposición, los precios se mueven entre los 129 euros al mes a los 592 durante el primer año de ocupación, en base a ese cálculo que marca la administración municipal. A partir del segundo año, el coste aumenta por el cambio de tasa, lo que provoca que los alquileres se sitúen entre los 129 y los 789 euros, aunque el término medio se sitúa entre los 300 y los 500 euros. Por tanto, los beneficiarios podrán ahorrar una cierta cantidad en medio del contexto de enfriamiento económico.

Además de este descuento en sus gastos, el área de Economía también está estudiando cómo ayudar a quienes no tienen posibilidad de teletrabajar porque su actividad no se lo permite. O que, directamente, les ha obligado a suspender la labor de su compañía. Las instrucciones del Gobierno central y la Comunidad de Madrid, junto a esa clausura de edificios y con los funcionarios cumpliendo sus funciones desde sus casas, hace que los viveros no puedan utilizarse con la normalidad del día a día. Por eso, el consistorio está estudiando otra manera de asistir a esos autónomos y pymes afectados por las restricciones derivadas de los protocolos por el coronavirus.

Rebajas en IBI e IAE

A esta estrategia que está en manos de Economía se suman las rebajas de impuestos por 63 millones de euros que han anunciado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís. En concreto, las empresas pagarán menos en el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que según el análisis del equipo de gobierno son los que más pueden mermar a las firmas afectadas por la paralización económica derivada de los efectos del virus. Para que el beneficio sea mayor y se premie a las que no despidan trabajadores e incluso contraten, el cálculo de estas tasas se realizará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este 2020.

Pero tanto para estas bajadas de impuestos como para los planes de ayuda a pymes y autónomos, fuentes del Ayuntamiento insisten en que es una necesidad que el Ministerio de Hacienda les permita gastar parte de los 400 millones de superávit que tienen. Una cantidad que, según la Ley de Estabilidad, debe destinarse a amortizar la deuda, y que es un problema que ya tuvo la anterior alcaldesa Manuela Carmena. "No se pueden dar préstamos aunque sean a tipo cero porque eso supone pagar. La gente está pagando nóminas y servicios que el personal no consume porque las autoridades recomiendan que nadie se mueva", explican fuentes municipales, que señalan que eso es "una barbaridad".