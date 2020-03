Ayuso insiste: no tiene las competencias para decretar el cierre total de Madrid

La Comunidad de Madrid vuelve a lanzar un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis del coronavirus. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a recordar este viernes que no dispone de las competencias necesarias para proceder al cierre de la región y evitar que posibles contagiados se desplacen a otros territorios. Unas palabras que llegan apenas unas horas después de que se anunciara el estado de alarma desde el Ejecutivo central, cuya aprobación se realizará este sábado tras un Consejo de Ministros extraordinario que presidirá el propio Sánchez.

"La gente nos pregunta y nos pide que cerremos Madrid. Vuelvo a decir que no tengo las competencias para ello", ha dicho Ayuso, que ha asegurado que desconoce si Moncloa va a tomar esa determinación en las próximas horas tras la aprobación del estado de alarma. "Es el Ejecutivo central el que nos tiene que decir qué pasos seguir. A esta hora no nos han dicho nada más sobre el cierre", ha apuntado la presidenta, que ha lanzado varios mensajes al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos por la aplicación de un plan especial por el Covid-19. "Yo no puedo esperar a que ellos apliquen lo que vayan a aplicar. Tengo que seguir tomando medidas", ha apuntado la presidenta.

Mira también Madrid está lista para el estado de alarma y espera a que Sánchez tome la decisión

Esta última ha desvelado que ha hablado con el presidente Sánchez en la tarde de este viernes, al que le ha trasladado la petición de que le ayude a "proteger" al personal sanitario de los hospitales madrileños. "Pido al Gobierno central el material para el personal sanitario de Madrid que está arriesgándose por los demás. Ruego que protejan a nuestros profesionales sanitarios", ha reclamado Ayuso, que ha rogado a Moncloa que tenga en cuenta a las comunidades como la suya a través de la "colaboración y la coordinación". Además, ha querido transmitir que su gobierno va a seguir trabajando "aunque sea a distancia".

En esta comparecencia, que Ayuso ha dedicado a explicar las medidas acordadas por su Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes, ha estado acompañada por el alcalde de la capital del país, José Luis Martínez-Almeida. Una rueda de prensa en la que han mostrado la unidad entre ambas administraciones, que son las que, junto al Gobierno central, están teniendo que gestionar la mayor parte de los contagios que se están produciendo en todo el país. De hecho, y como ha anunciado Ayuso, el último dato recogido por la Consejería de Sanidad eleva a 2.659 los positivos por coronavirus, por el que han fallecido ya 86 personas. Además, 474 personas han sido dadas de alta.

La jefa del gobierno regional y el primer edil municipal se han mostrado partidarios en reiteradas ocasiones a que se apliquen planes mucho más duros para la movilidad y la actividad en toda la comunidad. De hecho, ambos han manifestado su predisposición a que unidades militares, como es el caso de la UME, se una a las tareas para intentar contener la expansión del virus. "La vida es lo primero y vamos a aplicar todas las medidas que hagan falta para salvar vidas", ha señalado Ayuso, a la que ha seguido Almeida, que ha pedido "agilidad" para llevar a cabo todo lo que sea necesario para frenar el avance de la pandemia.

Por la parte del alcalde de Madrid, Almeida ha anunciado que flexibilizará los horarios de carga y descarga para facilitar que la región esté aún más abastecida de comida y materias de primera necesidad por la pandemia. Una decisión que implica además una revisión de los límites de tonelaje de los camiones que transportan esos productos. Dos medidas significativas que se suman a la ya anunciada de declarar gratuitos los aparcamientos en las zonas SER del consistorio que estén cerca de centros de salud y hospital. El objetivo, como ha explicado el ayuntamiento, es "facilitar la llegada de personal sanitario y los pacientes que requieran de especial atención en las instalaciones".

Además de todo lo anterior, Ayuso ha instado a la ciudadanía a que sigan la recomendación de permanecer en sus domicilios, saliendo solo a lo que sea estrictamente necesario. A eso ha sumado la petición a los más jóvenes de que ayuden a las personas con más dificultades, como son los mayores o los grupos de riesgo que tienen patologías previas. "Si tienen que hacer la compra o hacer cualquier gestión, que les echen una mano", ha añadido la presidenta, que ha anticipado que aprobarán un nuevo plan para "garantizar la alimentación y la asistencia de esas personas".