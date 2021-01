El Gobierno estudia "con sensibilidad" si declarará Madrid zona catastrófica

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que una vez recibida la solicitud del Ayuntamiento de Madrid para declarar la capital zona afectada gravemente por una emergencia tras el temporal de nieve, el Gobierno va a estudiar con "sensibilidad" si se cumplen los requisitos para ello, y ya ha reconocido que los daños "han sido muy importantes". No obstante, ha avisado de que la declaración de la antes conocida como zona catastrófica es "una forma de compensación económica de los daños" y no soluciona en estos momentos el problema que sigue habiendo en Madrid y otras zonas para transitar por las calles, por la presencia todavía de nieve y hielo o árboles caídos.

"Tenemos que limpiar caídas de árboles, nieve y hacer posible la movilidad y esto no tiene nada que ver con la zona catastrófica, eso es la compensación económica de los daños. Ahora la zona catastrófica no resuelve el problema que tenemos", ha avisado.

"La sensibilidad del Ejecutivo es clara"

En todo caso, ha garantizado que a la hora de estudiar la petición de zona catastrófica que, además de Madrid, también harán otras regiones como Castilla-La Mancha, la "sensibilidad" del Ejecutivo "es clara". Y ha añadido que también "la apreciación visual" de lo que ocurre en la ciudad de Madrid "va en esa dirección", porque los daños que ha causado la borrasca 'Filomena' en Madrid y el resto de zonas afectadas "han sido muy importantes". "Ahora se plantea esa solicitud, y está bien, y el Gobierno la va a estudiar con la sensibilidad que merece la cuestión, porque los daños no solo en Madrid, han sido muy importantes", ha reconocido.

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, tras visitar junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Centro de Regulación de Circulación (CRC) central de Adif en la estación de Madrid-Puerta de Atocha.

Ni Ábalos ni el resto de ministros implicados directamente en la gestión del temporal --el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles-- han comparecido este jueves en rueda de prensa desde Moncloa para dar cuenta de la respuesta del Gobierno y actualizar la información del temporal, como venían haciendo desde el fin de semana, hasta este miércoles.

En su lugar, Moncloa ha delegado ahora en cada Ministerio la difusión de la información sobre el temporal que corresponda a cada departamento, para ir recuperando de forma paulatina la normalidad, a medida que va también remitiendo el temporal, según explican a Europa Press fuentes gubernamentales.

"El procedimiento no puede ser arbitrario"

En lo que se refiere a los daños y la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia --lo que antes se conocía como zona catastrófica-- que ya ha reclamado formalmente Madrid y que otras regiones como Castilla-La Mancha pedirán próximamente, Ábalos ha garantizado que "el Gobierno es sensible", pero ha insistido en la necesidad de respetar los procedimientos que marca la norma. "El procedimiento está objetivado, no puede ser arbitrario ni caprichoso, sino que exige recoger una serie de requisitos y por tanto someterse dentro de la norma. La sensibilidad la tenemos y ahora vamos a ver si esa evaluación se ajusta a los criterios normativos que permiten esa declaración, que no solo afecta a Madrid", ha explicado en su entrevista televisiva.

Tras señalado que también otras zonas como Castilla-La Mancha y, en concreto, la ciudad de Toledo, se han visto muy afectadas, ha recalcado que habrá que ir determinando la declaración de zona catrastrófica "en función de si se cumplen esos requisitos". "Pero la sensibilidad es clara y la apreciación visual de lo que ocurre en la ciudad también va en esa dirección, pero tenemos que hacerlo de un modo ajustado a la norma, no por una decisión voluntariosa y caprichosa", ha reiterado.

El concurso del Estado y puede que de la Comisión Europea

Además, ha recordado que la declaración viene a ser una forma de compensación económica de los daños y que, por ello, en este momento no soluciona los problemas relacionados con la movilidad que persisten en Madrid y otras zonas. "Ahora la zona catastrófica no resuelve el problema que tenemos. El problema es posibilitar la movilidad de peatones, vehículos privados y servicios públicos y la declaración de zona catastrófica no va a arreglar eso", ha enfatizado.

Tras señalar que es evidente que se han producido daños y que "hace falta el concurso del Estado" y posiblemente también el de la Comisión Europea, se trata de "una tramitación posterior", porque "ahora la urgencia es recuperar la normalidad y la movilidad".