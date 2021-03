Ayuso justifica las elecciones: "PSOE y Cs querían derrocar nuestro Gobierno"

"Que sean los madrileños los que elijan entre socialismo o libertad". Esta es una de las frases que ha elegido Isabel Díaz Ayuso para justificar su decisión de adelantar las elecciones en la Comunidad de Madrid. Un movimiento que se ha producido, según Ayuso, por un supuesto acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para impulsar una moción de censura que pusiera fin a su etapa como jefa del Ejecutivo madrileño. "PSOE y Ciudadanos querían derrocar nuestro gobierno", ha asegurado de manera tajante la líder del PP autonómico. Por lo que, según su explicación, socialistas y naranjas pretendían hacer en Madrid lo mismo que ya han hecho en Murcia. Y que va a suponer que los 'populares' pierdan el gobierno regional y el ayuntamiento de la capital murciana por sendas mociones de censura.

En una declaración institucional, la presidenta madrileña ha confirmado que ha firmado el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid. Lo que lleva aparejado que se incluya una convocatoria electoral en el documento, que ha sido redactado y sellado en la mañana de este miércoles. En el mismo ha incluido que estas se celebren el próximo 4 de mayo, que es un martes. Por lo que se romperá con la tradición de celebrarlas en un domingo. Y además, se llevarán a cabo justo después de uno de los puentes más largos en la Comunidad de Madrid, dado que el 1 de mayo es fiesta nacional por el Día del Trabajo y el 2 de ese mismo se celebra el día de la autonomía.

La intervención de Ayuso ha estado marcada por la defensa de su gestión y por sus críticas a PSOE y Ciudadanos. Según ella, estos dos partidos tenían un pacto para presentar una moción de censura que pusiera fin a su gobierno. Lo que ha motivado que reaccionara en el Consejo de Gobierno de este miércoles, donde ha anunciado sus intenciones y ha provocado el estupor y el enfado de sus socios de la formación naranja. "Me he visto obligada a hacerlo por el bien de España y de Madrid. La inestabilidad provocada por PP y Ciudadanos en Murcia nos ha llevado a esta decisión", ha señalado la presidenta, confirmando así que lo ocurrido en la región que aún preside su compañero Fernando López-Miras ha precipitado los acontecimientos.

"Si no llego a disolver la cámara, podrían haber derrocado nuestro gobierno. PSOE y Ciudadanos lo han hablado en reiteradas ocasiones. Y no puedo permitir que Madrid se pare ahora", ha destacado Ayuso, que ha asegurado que quiere "poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro". "No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas", ha continuado la responsable del Ejecutivo madrileño, que ha añadido que "sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino". Y que también asume "lo que está por venir, siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio".

Ayuso ha contrapuesto su gestión a lo que, a su juicio, harían los partidos de izquierda y Ciudadanos. "No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí", ha expuesto la también líder de facto del PP en la autonomía madrileña. Que también ha incidido en que "no puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso, pongo mi cargo a disposición de los madrileños, que, con su voto, el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración".

Continuando con su intervención, y en un tono más electoral, ha destacado que "hoy disfrutamos una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España". Una "forma de vivir a la madrileña" que ha definido como "única". Ahora empieza un gran momento para Madrid, de despegue, de ilusión, de futuro. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia. Y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad", ha sentenciado Ayuso, que también ha criticado los intentos de la izquierda de desactivar su adelanto electoral con las mociones de censura registradas en la Asamblea de Madrid. Las cuales no habrían llegado a tiempo, ya que ella firmó el decreto de disolución de la cámara antes de que estas se presentaran.