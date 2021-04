Ayuso rebajará el IRPF medio punto y amplía el beneficio fiscal en Sucesiones

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP para las elecciones a la Comunidad de Madrid, responde a los anuncios desde el Gobierno de subir los impuestos en la región tras asegurar que el ejecutivo de Pedro Sánchez "está obsesionado con las elecciones madrileñas, miente y mete miedo con la epidemia: "Vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal y la bonificación del impuesto de Donaciones y Sucesiones la ampliaremos entre tíos y sobrinos (un 10%) y entre hermanos (un 15%) para que haya un ahorro mucho mayor".

El Gobierno quiso esperar a la antesala del inicio de la campaña de las fundamentales elecciones autonómicas para anunciar la constitución de su Comité de Expertos para la Reforma Fiscal y, aún más importante, para desvelar su intención de abordar ya de cara a 2022 la controvertida armonización de los impuestos autonómicos sobre la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio), a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular se oponen de plano, y la imposición del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, sin esperar al documento final que alumbren los 17 expertos seleccionados por el Gobierno para trazar la hoja de ruta del futuro del sistema fiscal español.

La armonización del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, reclamada desde numerosos gobiernos autonómicos que acusan al de la Comunidad de Madrid de 'robarles' contribuyentes a golpe de rebajas fiscales, es una línea roja para el Partido Popular y para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ve la intención gubernamental como una injerencia del ámbito competencial autonómico y de la corresponsabilidad fiscal. En los últimos 15 años, los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid han llevado una política sistemática de rebajas fiscales cuyo elemento más emblemático es la bonificación del 100% de la cuota fiscal del Impuesto de Patrimonio, por la que renuncian a 1.000 millones de euros de recaudación, pero que ha convertido la región en un destino predilecto para los grandes patrimonios.

Nada más conocerse la noticia el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, anunciaba a sus votantes que no iba a subir los impuestos. Pero Ayuso asegura que no se lo puede creer porque "antes de que convocara elecciones ya pactó con Más Madrid una subida y ha llegado a decir que Madrid es un paraíso fiscal". Entre otras de las medidas que ha anunciado en su entrevista con Ana Rosa está una rebaja del IRPF de medio punto en todos los tramos. "Soy la única que no ha subido los impuestos y la única que los va a bajar", anuncia tras asegurar que defenderá la autonomía fiscal de Madrid "donde haga falta, tribunales, parlamento..." en un momento en el que "piden más autonomía para Cataluña o para la fiscalidad y cuentas del País Vasco y de Navarra y se las roban a los madrileños o los trabajadores que se levantan a la una de la mañana como los de Mercamadrid".

También cree que mienten cuando dicen que "solo se lo subiremos a los ricos" y explica: "El 80% de las personas que se han acogido a Donaciones y Sucesiones heredaban por debajo de la media, en torno a 140.000 euros". Ayuso advierte de que cuando se suben los impuestos "se suben a todo el mundo y espantas al capital y se va a otras comunidades o lo peor, otros países". Ayuso tiene claro que no pactaría con Gabilondo porque "con el desastre no pacto. Puedo entenderme en cuestiones importantes para buscar estabilidad constitucional pero no pactaré con un partido que nos llama paraíso fiscal, que arremete contra la libertad de las familias contra la concertada o educación pública y que me ha intentado obligar a cerrar la hostelería y el comercio durante meses sin un solo informe sanitario".

De Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, dice que no habla "porque no pinta nada en esta campaña. Para mí todos los barrios son humildes pero en los más humildes no le quieren ver ni en pintura porque la gente que pelea no quiere que le vacilen y le digan que le pueden okupar la casa o le pueden fijar el precio del alquiler de la vivienda, o que se hará cargo del alquiler si el inquilino no puede hacerlo". Ayuso, durante la entrevista en el programa de Telecinco, también ha hecho números tras el 4-M e insiste en que si Pablo Iglesias no entra en la Asamblea de Madrid "me debéis dos o tres", bromea.