Ayuso reta a Sánchez a que le obligue a cerrar en el puente de mayo por el 4-M

El posible cierre de Madrid por el próximo puente de comienzos de mayo entra en la campaña de las elecciones autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en duda que el Gobierno central apueste por volver a aplicar el cierre perimetral en su región durante los días festivos para evitar una posible expansión del coronavirus. Una circunstancia que, según Ayuso, puede que no se produzca por la coincidencia de la fecha electoral (el 4 de mayo) con los días marcados en rojo, que son el 1 y el 3 de mayo. Por lo que ha retado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a que lleve a cabo una medida que ella ya ha dejado claro que no aplicará. "Hemos estado siempre en contra de los cierres", ha expuesto Ayuso para insistir en que, si es por ella, los madrileños podrán moverse con normalidad en esos días.

"Sería muy sospechoso que no nos obligaran a cerrar cuando, qué casualidad, hay elecciones en Madrid. Estoy esperando a que la Moncloa nos obligue otra vez a cerrar Madrid. Si no, sería muy sospechoso", ha incidido Ayuso, que ha criticado que el Gobierno no haya impulsado la ley de pandemias que el PP lleva meses pidiendo para poder aplicar restricciones sin estar bajo un estado de alarma. "Pediremos herramientas a los jueces si no las tenemos desde el punto de vista legislativo", ha añadido la jefa del Ejecutivo madrileño, que ha cargado en varias ocasiones contra Sánchez y su anuncio de acelerar la campaña de vacunación para que haya un 70% de ciudadanos inmunizados para finales de verano.