La cuarta ola amenaza con alcanzar su pico solo una semana antes del 4-M

El consenso de los epidemiólogos advierten que la cuarta ola podría alcanzar su pico tan solo una semana antes de las elecciones autonómicas madrileñas previstas para el 4-M. La tendencia al alza de la incidencia acumulada y de los infecciones que se observa actualmente corresponde a los primeros repuntes que dan paso a un aumento de casos de Covid-19 en Madrid que podría agravarse tras los días festivos correspondientes a Semana Santa.

Pasará aproximadamente un mes entre el final de Semana Santa y las elecciones de la Comunidad de Madrid, con lo que se calcula que el número de contagios apenas apenas habrá empezado a caer desde el pico esperado. Por eso, varios epidemiólogos han coincidido que extremar las precauciones para evitar rebrotes es incluso más importante que antes .

El punto de referencia más útil para los epidemiólogos es la tercera ola, que alcanzó su punto álgido con cierto retraso respecto a las Navidades. "Los picos no suelen seguir inmediatamente al momento súperexpansivo, sino que hay un retraso", explica Álvaro Goñi de Francisco, epidemiólogo y especialista en medicina preventiva y salud pública. "El incremento de casos que se dio después de Navidades no fue en la siguiente semana, sino a lo largo de enero, con la parte más cruda a principios de febrero", recalca. A pesar de la comparación, la opinión de los expertos señala que lo más probable es que haya ciertos elementos clave que cambien, como el perfil del paciente hospitalizado.

Tras la campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid, ?????? de los mayores de 80 años han recibido la primera dosis, mientras que a ??????? se les ha administrado las dos. En las residencias siguen registrándose contagios, pero en su mayoría, los casos presentan pocos síntomas o ninguno. Por otro lado, la expansión de la variante británica, más infecciosa y que ya representa al menos 75% de los casos en Madrid, pone en riesgo a los demás grupos etarios, aunque no cambie el número de contagios.

"Nada más 4% de los que tienen entre 70 y 79 años han recibido la primera dosis, es muy poco", advierte María Victoria Zunzunegui, profesora de epidemiología jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal. "Hay una disminución en la mortalidad de los mayores de 80 años, pero se van a morir más jóvenes, como estamos viendo. Ya no son los mayores los que están entrando en los hospitales, sino los menores, porque el virus está mucho más extendido en la comunidad que hace seis meses y llega a mucha más gente en vez de estar concentrado en las residencias" apunta. Con la ocupación de 35,25%, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Madrid se encuentran en riesgo extremo.

"En esta situación, lo importante sería ver si el declive se ve atenuado o no después de las elecciones", afirma Joan Caylà, investigador de la Sociedad Española de Epidemiología. Pone el ejemplo de las elecciones catalanas el 14 de febrero, en las que no se detectó un aumento de casos, pero que hubiera sido difícil medir si la tendencia a la baja que mantenía se desaceleró.

Las medidas de seguridad para las votaciones de los madrileños incluirán franjas horarias entre las 10 y las 12 para que puedan votar los colectivos entre las 19 y 20 horas para los contagiados y los aislados, según detalló ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se limitarán los electores a 750 por mesa y no proveerán vacunas ni equipos de protección individual a los miembros de mesa. Además, se controlarán los accesos a las mesas y se harán tareas de limpieza y desinfección cada tres horas. Aun así, varios profesionales sanitarios echan en falta un mayor esfuerzo para evitar un repunte de contagios.

A pesar de que ya es muy tarde, "lo ideal habría sido impulsar el voto electrónico", según Caylà. "Hay mucha gente teletrabajando que sabría cómo votar a distancia sin ningún problema y de forma fácil, pero lo recomendable sería potenciar el voto por correo y extremar las medidas de seguridad en las mesas de votaciones".

Zunzunegui critica duramente que no se fomente el voto por correo como alternativa a la modalidad presencial. "Deberían estar todo el día diciéndole a la población, con anuncios en todos los medios, que vayan a votar por correo, que soliciten los votos por correo, porque es la mejor manera de reducir la abstención y los contagios" ha declarado. "Yo no lo estoy viendo sino en la web de Correos, donde ya he solicitado el mío".

El desplazamiento de los votantes es otro factor aparentemente olvidado por la Comunidad de Madrid. Las recomendaciones del gremio sanitario es que los votantes señalan la preferencia por el traslado a pie o en bicicleta hasta el centro de votación, el incremento de la frecuencia del transporte público para reducir las aglomeraciones, el incremento de mesas electorales y procurar que estas se encuentren al aire libre.

De todas maneras, Goñi opina que los mitines políticos y actos de campaña previos a las elecciones podrían representar un riesgo mayor. "No es el evento tipo para el contagio si uno habla y los demás escuchan, pero también puede pasar que ocurran reuniones formales posteriores al evento", indica. "El mitin en sí no es de alto riesgo, lo calificaríamos de riesgo medio por juntar artificialmente a la gente, pero se pueden respetar las medidas de seguridad", dice. Además, sugiere la posibilidad de que algunas posturas políticas con actitudes más relajadas respecto a la pandemia relajen las medidas de seguridad en sus actos, que en principio podrían controlarse sin problema por tratarse de actos programados.

Zunzunegui también señala la deficiencia de los servicios de rastreo de contagios, tanto prospectivo (a quién infectó cada persona contagiada) como retrospectivo (quién infectó al contagiado). "Si no tenemos la información necesaria para saber dónde se ha infectado cada contagiado, corremos el riesgo de no conocer el verdadero impacto de las elecciones", declara. La epidemióloga afirma que Madrid limita estas herramientas a los círculos estrechos, lo cual sesga los resultados hacia los rebrotes en ese contexto, especialmente entre las familias. "Es obvio que van a encontrarlos en el medio familiar si es el único lugar en el que miran".

Otra de las "medias verdades" propaladas por la Comunidad son los datos de las residencias de mayores, cada vez mejores.

La abstención es una variable que no podrá calcularse hasta pasadas las elecciones. En la opinión de Goñi, no se puede esperar que pase lo mismo que en Cataluña, donde el miedo a la pandemia y la desafección política fueron algunos de los motivos que hundieron la participación hasta menos de 54%. "Parece que en Madrid, desde un punto de vista más político que epidemiológico, puede haber gente reticente a votar, pero se fomenta mucho el voto por la situación actual, que será muy influyente al momento de movilizar el electorado". En este sentido, la polarización podría suplir la participación que podría perderse.