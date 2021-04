"Los impuestos bajos no deberían ser el atractivo para las empresas en Madrid"

Cuando Mónica García (Madrid, 1974) habla de la situación sanitaria en Madrid lo hace con propiedad. Ahora ha solicitado una excedencia para la campaña electoral pero durante la pandemia ha hecho guardias de doce horas y ha combatido al virus en primera línea. La anestesista del Hospital Doce de Octubre y candidata a la presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones del 4 de mayo presume con orgullo de estar ya vacunada y de haber diseñado una campaña ambiciosa para intentar "que Ayuso y Monasterio no gobiernen".

Feminismo, ecologismo y políticas sociales son los tres ejes principales de las propuestas de Más Madrid, plan que desgrana en una entrevista con La Información. Habla de economía, de las empresas que ella atraería y de las ayudas directas que daría a la hostelería; de impuestos y de la estrategia del PP (la llama "apadrina a un millonario"); cree que hay que repensar Madrid Nuevo Norte y no tiene dudas a la hora de regular el precio de los alquileres.

Todas las encuestas apuntan a que Isabel Díaz Ayuso arrasará en las elecciones. Pero también hay otras que señalan que la izquierda puede sumar. ¿Cuáles se cree?

Nos creemos que la señora Ayuso quería pillarnos con el pie cambiado y las encuestas dicen que la cosa está muy justita. Más Madrid es una fuerza que va creciendo y, desde que se convocaron las elecciones, hemos ido ensanchando nuestro espacio. Nos avala la política que estamos haciendo. Gracias a que lo que planteamos es lo que le importa a la gente.

¿Pactarían con Gabilondo e Iglesias directamente? ¿O pondrán líneas rojas?

No estamos para vetos. Lo único que pedimos es que todas las fuerzas que quieran un gobierno decente, que no nos avergüence como comunidad y no seamos el epicentro del escándalo, nos pongamos de acuerdo. Todo el que quiera un gobierno de reconstrucción nos tendrá a su lado.

¿Ha hablado con Pablo Iglesias últimamente?

Estuvimos mandándonos mensajes cuando hizo su propuesta para ir en lista única. Creo que, aunque no vayamos juntos, ambos hemos dejado claro que nuestra prioridad es evitar que la señora Ayuso vuelva a la puerta del Sol o que la señora Rocío Monasterio esté en la consejería de Educación con Vox.

"Los beneficios fiscales a los millonarios no ayudan a Madrid"

¿Qué va a hacer Más Madrid para solucionar el golpe económico de la pandemia?

Tenemos tres ejes. El primero es el de ayudar a todo aquel que se haya quedado colgado en esta pandemia. Es lo que nos dejan las crisis, como la de 2008. También estudiaríamos a fondos cómo abordar la reconstrucción a través de los fondos europeos y ver cómo invertimos para que el coste de oportunidad se imponga en una comunidad que es rica pero a la vez desigual. Se puede apostar por el ladrillo, como hasta ahora, o hacerlo por la atracción del talento, la innovación, las renovables…

¿Qué plantean para hostelería y turismo?

Desde hace tiempo pedimos ayudas directas para la hostelería. Las que iban a llegar han quedado en el aire por las elecciones. Esto es la irresponsabilidad de haber llamado a las urnas. Nuestra sensación es que el gobierno de Ayuso piensa más en sí mismo que en cómo salimos de esto.Hay que tener en cuenta que Madrid es una de las que menos se ha beneficiado de los fondos FEDER por el poco gasto realizado. Eso nos preocupa por si vamos a ser el vagón de cola de todo el mundo. Está muy bien defender a los hosteleros, pero no se les ha dado ninguna ayuda. Y llevamos dos años sin presupuestos.

¿Cómo afectarían sus políticas económicas a lo que ha hecho el PP en los últimos 15 años?

Le daría una vuelta de 180 grados. Debemos ser una comunidad que tiene que potenciar el talento que tenemos, y hacer políticas a medio largo y plazo. Para sacarnos del momento actual hay que dar un empujón. El concepto de estado emprendedor de Mariana Mazzucato pone la primera piedra para que Madrid tenga un tejido productivo rico y que no nos vuelva a pillar otra pandemia sin esa base.

¿Hace Madrid 'dumping fiscal' al resto de comunidades?

Madrid tiene un sistema de beneficios fiscales para los más millonarios que ha provocado que en Valencia se registre una fuga de grandes patrimonios por esta idea del ‘apadrina un milonario’. Al final eso no redunda en beneficio en nuestra comunidad. E impide tener un colchón para nuestros servicios públicos. Somos la comunidad más rica y de las que menos invertimos en sanidad, educación o servicios sociales. Se ha ido destejiendo esa red y hace que seamos más desiguales. Y esta no solo afecta a la gente que está en barrios más pobres, sino que arrastra a toda la sociedad.

Gabilondo ha dicho que no tocaría los impuestos en estos dos años. ¿Ustedes sí lo exigirán?

Vamos a pedir que los impuestos madrileños tengan el mejor coste de oportunidad. Eso significa que no se roben o despilfarren. Solo con esa medida, en estos dos años no se podrá arreglar el desastre fiscal, pero sí permitirán afrontar lo que nos venga. Necesitamos una reconstrucción fiscal que, además de nosotros o el Gobierno central, la pide el FMI.

¿Apoyarían crear una tasa Covid?

Sí. La propusimos en el Congreso hace un año. Si yo tengo que llevar una maleta junto a mi hija de 6 años y mi padre de 83 es porque tengo más fuerza. A la hora de reconstruir tras una crisis que nos ha metido en el hoyo, los que tienen más tienen que hacer más esfuerzo. Al final los madrileños ya hacemos un esfuerzo fiscal importante. Por lo que no se trata del cuánto, sino de a quiénes.

"La tasa Covid la aplicaríamos a quien tuviera un patrimonio superior al millón de euros"

¿A partir de qué nivel de renta?

Si hablamos de Sucesiones, hay que dejar fuera la primera vivienda y hasta 600.000 euros. En patrimonio, a partir del millón de euros. Nos merecemos tener el oxígeno necesario, los recursos suficientes, para salir de esto.

¿Renunciaría a utilizar los impuestos para atraer empresas?

Lo que queremos es que las empresas que vengan aquí lo hagan por ser un polo de atracción de innovación. En lugares como el parque científico tienen lista de espera para laboratorios. Ahora podríamos estar atrayendo a quienes tienen pequeñas firmas de innovación y ciencia, y no vienen porque no les dejamos hueco. Necesitan un estado emprendedor que les dé un sustento. Las vacunas han salido tan rápido porque ha habido inversión pública. Y eso hace que atraigas no solo a quien quiere ahorrarse impuestos, sino al que quiere trabajar donde hay innovación y transición ecológica. Tenemos todo lo necesario para atraerles. Pero lo que hacemos es echar a nuestros investigadores y no facilitamos que esas empresas encuentren su sitio.

Es decir, que no utilizarían impuestos bajos para atraer empresas.

No creo que eso deba ser el atractivo de la Comunidad de Madrid. Creo que hay otras cuestiones que tienen que ver más con el presente inmediato.

¿Deben preocuparse los altos patrimonios por pagar más si llega la izquierda al gobierno madrileño?

No creo que deban preocuparse de vivir en sociedad y de encajar todos. Ni de que nos hayamos inventado el mejor crowdfunding de la historia, que son los impuestos, para revertirlo en los servicios públicos. El problema es cuando los impuestos no son bien utilizados, que da la sensación de que pagas para nada. Y no es real. El ejemplo es el sistema sanitario, que a pesar de los recortes, ha aguantado.

¿Qué piensan hacer con Madrid Nuevo Norte?

Hay que partir de que ya está aprobado. Manuela Carmena lo renovó para aprovechar que se hiciera más vivienda social y más espacios verdes. Lo que sí planteamos es que se le puede dar una vuelta tras la pandemia, para plantear las necesidades reales. En cuanto a oficinas, espacios verdes…

¿Replantearían entonces las grandes operaciones urbanísticas?

La política debe hacerlo. No es lo mismo lo que pasaba en 2019 que en 2021. Hay que hacer políticas adaptadas al momento real. Está claro que Madrid Nuevo Norte es una de las brechas de la región, junto a la de Campamento. Y habrá que buscar soluciones compartidas.

"El problema es cuando los impuestos no son bien utilizados, que da la sensación de que pagas para nada. Y no es real. El ejemplo es el sistema sanitario"

1.000 millones más para Sanidad

¿Cuál sería su reforma sanitaria?

Tenemos un gran déficit desde hace 15 años. Se han construido 12 hospitales con el Zendal, y hemos eliminado camas y profesionales. Al final, hemos cambiado ladrillos por sanitarios. El problema no es de ladrillos, por mucho que lo diga el PP. El problema pasa por recursos humanos, por la fidelización al fraude de ley de los contratos encadenados. Y hay que ver a lo que le damos valor, si a la mercantilización de nuestro sistema o al cuidado que ofrece.

¿Qué harían con la atención primaria?

A mí me fascina que el PP haya utilizado la pandemia para darle la puntilla. Incluso aunque sea el primer dique de contención de cualquier problema. Ha sufrido un deterioro aún superior al que ya tenía, estando 4 puntos por debajo en inversión de la media española. Hay centros de salud pendientes de construir desde hace 15 años, hay hospitales que llevan 16 años esperando reformas… Hay que dar la vuelta a esa situación.

¿Cuánta inversión necesitarían?

Solo para invertir en sanidad por habitante lo adecuado a la media española, hacen falta mil millones más. Solo para darle a los ciudadanos lo mismo que a los del resto del país. El PP siempre dice que lo hace bien con menos. No, aquí o tienes un médico con cupos bajos o tienes una agenda de 80 pacientes al día, lo que dificulta tu acceso a la sanidad.

¿Qué haría para acelerar el ritmo de vacunación?

Tiraría de los recursos humanos, para empezar. En España tenemos el mejor 'vacunódromo', que son los centros de salud. Proponemos que haya dos puntos de vacunación en cada zona básica de salud, que es uno por cada 10.000 habitantes Se puede buscar cualquier espacio público. No hace falta llevar a la gente a 50 kilómetros de su casa para darle publicidad al Zendal. Nuestras enfermeras están dispuestas a ayudar más. Es una tomadura de pelo que Ayuso diga que ahora vacuna los fines de semana. Eso se puede hacer si tienes recursos. Y nos faltan porque no quieren trabajar aquí por las malas condiciones que se les ofrecen.

¿En qué consiste su plan para la Salud mental?

Hemos lanzado el plan 'Vete al médico', en recuerdo de aquel diputado del PP que se dirigió a Íñigo Errejón. Uno de los ejes es la salud mental, ya que en Madrid tenemos un déficit de psiquiatras y psicólogos, por debajo de la media de España. Necesitamos una lista de espera de media de diez días, porque no puede ser que tengas depresión o cualquier miedo y te den cita para dentro de meses. Hay que duplicar esos profesionales y reconstruir esa red de salud mental que se rompió con el área única sanitaria. Calculamos que hacen falta 75 millones para ponernos en las ratios de profesionales España y de Europa.

¿Regularía los precios del alquiler?

Sí, claramente.

¿Y qué medidas aplicaría ante el problema de acceso a la vivienda?

Lo primero, el diagnóstico. Los jóvenes se dejan entre el 80% y el 90% de su sueldo en alquiler. Es imposible tener una perspectiva de futuro con esa circunstancia. La vivienda es un derecho que no admite peros. El Gobierno debe dejar de hacer de inmobiliaria y ponerse a velar por los inquilinos. La generación posterior a la mía lo tiene siete veces más complicado. También hay que regular los pisos turísticos, que han hecho del centro de las ciudades lugares inhabitables y casi son un parque temático. En ciertas zonas céntricas quedan apenas una decena de familias, y todos los comercios han desaparecido. También hay que rehabilitar viviendas.

¿Han llamado a Manuela Carmena para que participe en su campaña?

He hablado mucho con ella en estas semanas. Nos ha dado todo el apoyo. Ella está siempre vinculada a nosotros y creo que nos tenemos bastante cariño. Será lo que ella decida. No le vamos a decir lo que tiene que hacer. Es una de las personas que más respetamos. Y eso implica respetar sus tiempos y decisiones. Más Madrid es su casa. En el momento en que ella quisiera volver, tiene la puerta abierta.