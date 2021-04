Gabilondo insiste en que Madrid añade casos extra de Covid varios días después

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que los datos diarios de Covid posteriormente son actualizados y que la cifra que se da en el día "no suele coincidir con la actualización que sale después". Así ha respondido preguntado en una entrevista en 'La 1' recogida por Europa Press por si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso miente sobre los datos, después de que haya trascendido que el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, cuestionó los datos de la Comunidad de Madrid en una conversación con periodistas.

"Yo no hablo en términos de mentir", ha manifestado Gabilondo, quien ha explicado que la Comunidad traslada unos datos al Ministerio de Sanidad y después de unos días los actualiza, "y los datos dados el primer día no suelen coincidir con la actualización que sale después, y por tanto ahí hay un desfase que produce unos resultados que ya cada uno los calificará como sea, pero desde luego es cierto que los datos que se dan en el día luego son actualizados por la propia Comunidad". "No quiero juzgar intenciones, lo que sí quiero es que se sepa que es así", ha agregado. Por otro lado, Gabilondo ha reafirmado que las posibilidades de haber fallecido en Madrid por Covid son un 54% más elevadas que en otro lugar, según concluye el Ministerio de Sanidad sobre la base los datos estadísticos.

En cuanto a la vacunación, ha considerado que "lo que hay que hacer es cumplir la estrategia nacional", establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque además está coordinada con la Unión Europea, y "hay que moverse en ese ámbito". Respecto a la planificación de la vacunación por parte del Gobierno regional, ha calificado de "error" vacunar de forma centralizada a la población, aunque ha reconocido que "ahora se ha ampliado", y ha defendido que se vacune en los centros de salud.

"El juego limpio" y Toni Cantó

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha valorado este lunes que la sentencia que establece que Toni Cantó y Agustín Conde sean excluidos de la lista electoral del PP es una decisión judicial que "tiene que ver con las reglas de la democracia, el juego limpio de la democracia". "Me parece razonable que si no reúnen las condiciones para ser elegido ni para elegir no estén en las listas", ha agregado Gabilondo preguntado al respecto en una entrevista en 'La 1' recogida por Europa Press.

Frente a las críticas del PP contra el PSOE por haber denunciado la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo ha argumentado que "defender el cumplimiento de la legalidad democráticamente y que lo haga además un juez no es nunca impedir el buen juego democrático".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha acordado que el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde sean excluidos de la lista electoral del PP al considerarlos "inelegibles" por no estar inscritos en el censo electoral vigente.

El fallo recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021 pero incide en que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa, del próximo 4 de mayo de 2021".