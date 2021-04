Iglesias ataca a Ayuso por los fallecidos y ella le recrimina por ser "mezquino". 

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha atacado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por las cifras de fallecidos en Madrid y ella le espeta que él es "un personaje de todo menos creíble". Este ha sido el primer rifirrafe del debate electoral que organiza este miércoles Telemadrid, en el que Iglesias se ha dirigido directamente a la dirigente autonómica para preguntarle cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad. Rápidamente, con una sonrisa, la 'popular' ha contestado que 20.000 y le ha pedido que respondiese él que cuántos ha habido en España.

El líder de Podemos le ha pedido que no sonriera y le ha vuelto a exigir que declarase si había alguna comunidad autónoma con más fallecidos que la Comunidad de Madrid. "¿No verdad? ¿Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas? Cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos", ha lanzado.

En este punto, ha cuestionado que Ayuso dijese que los datos de Madrid son "envidiables" porque considera que no es decente "tomarle el pelo a la ciudadanía" cuando se habla de personas han perdido la vida. Iglesias ha puesto el foco en que él, mientras era vicepresidente segundo del Gobierno, ha llegado a acuerdos "para revertir los recortes en dependencia" con comunidades del PP y con la patronal pero no con el Gobierno de Madrid. "Ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de la comunidad sino de hacer caer al Gobierno", ha declarado.

Por su parte, Ayuso, quien ha defendido la gestión de su Ejecutivo ante la pandemia y ha recalcado que las muertes "son de todos", le ha respondido que su sonrisa se debía a que Iglesias es para ella "un persona de todo menos creíble, una persona muy poco querida en Madrid". Así, le ha trasladado que si él fuera por los barrios más humildes de Madrid la gente le diría claramente lo que piensa de su política.

"Usted ha venido hoy en un taxi, una persona que va siempre con una corte que le ha faltado un coche para la niñera. Le pido respeto del mismo modo que yo se lo he dado a usted. Yo sonrío porque usted solamente da vergüenza ajena. Están utilizando el dolor de las familias", se ha defendido la 'popular'.

La presidenta defendido que ella ha estado al frente de la Comunidad de Madrid en los momentos "más difíciles" mientras que los demás no han hecho nada. "El señor Iglesias ni se paso por una residencia, ni se pasó por un hospital, ni tiene empatía, ni es creíble. Es usted una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera recoger el escaño. Es lo más mezquino que hay política española", ha manifestado.