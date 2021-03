Ayuso: "Hablé la noche del martes con Casado... voy a por la mayoría absoluta"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a intentar explicar lo que sucedía horas antes de que tomara la decisión de convocar elecciones. Relata que un día antes del terremoto político en Murcia habló con Pablo Casado sobre lo que podía suceder. Era la noche del martes y horas después convocaba elecciones en Madrid. "Pensamos que la misma situación, que llegó de manera súbita y por la espalda, se podía dar en Madrid y no puedo esperar con los brazos cruzados a que pase exactamente lo mismo y de hecho en 15 minutos la izquierda presentó dos mociones. Si no hago nada hubiera entregado a Madrid a políticas nefastas", asegura en Onda Cero.

Sobre una hipotética coalición con Ciudadanos a partir de lo que digan las urnas tiene claro que "quisiera gobernar sola para todo el mundo. Voy a por esos votantes del partido de Ciudadanos que no tienen representación y los de Vox que se alejaron de nosotros. Voy a por la absoluta porque quiero estabilidad". "Doy por hecho que si no tomo esta decisión el futuro de la Comunidad de Madrid no es el mismo, y si lo es, que me lo digan los ciudadanos en las urnas", insiste. "Imagina que cara se me queda si por el miedo se paraliza todo", reflexiona. "No he llegado a esto para defenderme de ellos. Hay hemeroteca".

Una vez más Ayuso asegura que "ya está bien de estar derrocando gobierno. Estoy en marzo y sin presupuestos. Ha sido la legislatura más corta de la Comunidad de Madrid precisamente por las coaliciones y necesitamos estabilidad. Primero soy presidenta y luego candidata y estaré al frente gestionando la pandemia, la crisis social y la económica y para ello necesito un rumbo fijo".

Sobre lo que pueda pasar en las urnas concreta que cuando llegó al poder lo hizo "en circunstancias difíciles para mi, que no era conocida. Las coaliciones parecían buenas oportunidades y éramos más lo que queríamos un relato concreto e hicimos un acuerdo de investidura apostando por bajada de impuestos y no me han dejado ponerlo en marcha".