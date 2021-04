Maroto aterriza en Madrid: apuesta por activar la economía sin más impuestos

Las discrepancias económicas entre los potenciales socios para un gobierno de izquierdas empiezan a marcar la campaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. La que sería la vicepresidenta económica si el PSOE lograse gobernar, Reyes Maroto, ha asegurado que reactivarán la agenda social y económica en la Comunidad de Madrid sin subir los impuestos. Un planteamiento que choca con los realizados por los otros partidos de su espectro, Más Madrid y Unidas Podemos, que han dejado clara su intención de realizar cambios en la fiscalidad. Algo que según la todavía ministra de Industria, Comercio y Turismo no sería necesario. "Esta vicepresidenta, si lo soy, sabe cuales son las palancas que hay que reactivar para no subir impuestos, pero a la vez reforzar la agenda social y económica", ha señalado.

Maroto ha respondido así a las palabras del líder de los morados, Pablo Iglesias, que señaló que el 'número 1' del PSOE, Ángel Gabilondo, "va a tener que negociar" sobre impuestos si quiere que su formación le apoye tras el 4-M. En la misma línea, la alto cargo socialista ha señalado que los presupuestos en la Comunidad de Madrid están "muy desequilibrados" porque tiene uno de los "principales ingresos" de todas las comunidades autónomas, así que su "compromiso" es "no subir los impuestos". A pesar de eso, ha señalado que van a realizar "transformaciones" y que se puede "reforzar el gasto social y dimensionar la política económica reforzando la política industrial" sin tener que aumentar los tributos.

Este desencuentro llega tras otra entrevista que ha concedido el exvicepresidente del Gobierno, que ha instado a Gabilondo a "no vender la piel del oso antes de cazarla" por haber anunciado que Maroto sería su 'superconsejera' económica antes de que los ciudadanos hayan votado. "Cuando ganemos las elecciones hablaremos de programas, equipos y nombres. De momento hay que ir a ganar, pero no nos despistemos; luego se hablarán de cosas cuando sumemos. Yo no voy a vetar a nadie que proponga el PSOE, pero hablar antes de ganar las elecciones de hacer los equipos es construir la casa por el tejado", ha apuntado el jefe de filas de los morados.

Según Iglesias, la postura de Gabilondo que secunda Maroto busca "atraer algún voto de la derecha". Aun así, insiste en que la izquierda debe apostar por una reforma de impuestos progresiva para lograr la "justicia social". "No podemos dormirnos en los laureles dos años, sino trabajar desde el minuto uno. En dos años podemos hacer muchas cosas para que nos revalidaden. Nuestra voluntad es salir a trabajar, esto no es una prórroga", ha apuntado el candidato de UP, que ha señalado que el Ejecutivo central ha dado ayudas a sectores como la hostelería mientras que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no lo ha hecho.

Ayuso anuncia más rebajas

A la vez que PSOE habla de mantener la fiscalidad actual y Unidas Podemos reclama que se haga una reforma al alza para exigir más a los grandes capitales, el PP refuerza su apuesta de volver a bajar los tributos. La candidata de los 'populares' a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este viernes a bajar los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Todo con el objetivo de conseguir "un ahorro mucho mayor". De esta manera, se ampliará la bonificación entre hermanos del actual 15% al 25%, y la bonificación entre tíos y sobrinos, del 10% al 20%. Esto tendrá un impacto de 11.00 beneficiarios y de 30 millones de euros al año.

Fuentes de la candidatura han expuesto, a modo de ejemplo, que cuando una persona deje en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros, el heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuestos (35.600 en vez de 40.300 euros). Mientras que cuando una persona deje en herencia a su sobrino una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros, el sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuestos (14.100 en vez de 15.800 euros).