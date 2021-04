Una sanidad debilitada: el virus agudiza las fisuras de un sistema clave en el 4-M

Un hecho inesperado suele servir para mostrar las fortalezas y debilidades de los sistemas públicos que gestionan los políticos elegidos por los ciudadanos. En el último año, el que ha estado a prueba ha sido el ámbito de la Sanidad. El coronavirus testó una capacidad de resistencia que llevaba años sin ser reforzada, según las múltiples denuncias de los profesionales en la última década. La Comunidad de Madrid es una de las que más sufrió y aún padece ese golpe de la Covid-19. Lo que ha llevado a que la situación de los centros de salud, los hospitales y las condiciones de los sanitarios hayan adquirido un estatus destacado en las propuestas de los partidos para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Los datos de la gestión sanitaria en la región evidencian que quien gobierne tendrá mucho trabajo. Unas cifras que ya llamaban la atención antes de la pandemia.

La Comunidad de Madrid comenzó el 2020 de la crisis sanitaria con la menor inversión del PIB en este campo de todas las comunidades autónomas. Esta baja movilización de recursos en comparación con otros territorios es algo que han señalado en numerosas ocasiones los sindicatos y los trabajadores del sector, que después fueron los que vivieron en primera persona la llegada de las neumonías bilaterales. Como muestran los datos del Ministerio de Sanidad a cierre de 2019, Madrid invirtió 8.962 millones de euros en su Sanidad, lo que equivale al 3,7% de su PIB. Lo que le deja muy lejos del 8,6% de Extremadura o del 7,6% de Asturias y Murcia. E incluso está muy distanciada de la segunda 'peor', que es Cataluña con un 4,9%.

La alta población y la densidad de Madrid es lo que motivan que su tasa de PIB sea tan baja, ya que por cantidad es la tercera que más dinero destina a la Sanidad. Solo Cataluña y Andalucía, con 11.532 y 10.568 millones, la superan. Donde también se muestra que los medios con los que cuenta este campo pueden ser escasos es en el gasto por habitante. Los 1.340 euros que se invierten por cada ciudadano solo son más bajos en Andalucía, con 1.262. La más ambiciosa en esta tasa es País Vasco, con 1.873 euros. Esto también conlleva que Madrid sea la comunidad con menos centros de salud por cada 100.000 habitantes. La media es de apenas 6,3, según datos del Ministerio. En Aragón, Castilla-La Mancha o La Rioja están por encima de los 60 ambulatorios.

Estos guarismos se completan con otros que muestran buenas y malas noticias. La parte positiva es la de las listas de espera quirúrgicas. A cierre del primer semestre de 2020, para operarse en Madrid había que esperar 42 días. En Asturias había que irse a los 52, en la Comunidad Valenciana a los 154 y en Castilla-La Mancha a los 259. El virus ha empeorado estos números en todas las regiones. Según datos de la Consejería de Sanidad, la espera estructural ahora es de 72 días. El mal dato es el del número de profesionales. Según los datos de Madrid, hay un total de 83.401 profesionales. De ellos, más de 17.000 son médicos y casi 25.000 son enfermeras. Cifras que muestran que faltan profesionales, según sindicatos como AMYTS, que estiman que hay un déficit de 800 facultativos. Desde Satse, el sindicato de enfermería, denuncian que no hay ni un solo enfermero en bolsa de empleo del que se pueda tirar.

El Zendal, el gran protagonista

La revitalización del sistema también pasa por mejorar las prestaciones de los hospitales. Aunque entre ellos destaca uno que se ha convertido en uno de los ejes de la campaña. Se trata del Hospital Enfermera Isabel Zendal, bautizado en sus inicios como el 'hospital de pandemias', y que ha dividido a derecha e izquierda por la gestión realizada para dotarlo de medios. Esa falta de personal en la autonomía es lo que provocó que los trabajadores de otros grandes centros fueran trasladados al Zendal. Por lo que se redujeron las plantillas de unos para aumentar la de otro. La más beligerante con estas instalaciones ha sido la izquierda, que consideraba que no eran necesarias y que bastaba con aumentar las plantillas. Mientras que el PP, su gran impulsor junto a Ciudadanos, lamenta que se critique la construcción "en tiempo récord" de un hospital público.

La realidad es que esas críticas de PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid no han quedado recogidas en sus programas del 4-M. El único que anuncia planes para el Zendal es el partido de Mónica García. Su propuesta es la de reorganizarlo para que se convierta en un "Health Lab". Lo que supondría utilizarlo para ingresos de Larga Estancia, Rehabilitación o la realización de pruebas para no reclamarlas a centros privados. También señalan que lo dotarían con personal propio. Su proyecto no tiene nada que ver con el del PP, que aboga por seguir utilizándolo como hasta ahora y reforzar su carácter de almacén de una reserva estratégica de recursos.

Dentista gratis, salud mental...

Entre las medidas llamativas para reformar un sistema debilitado por el virus están las de Isabel Díaz Ayuso. Los 'populares' aseguran que llevarán a cabo una estrategia de "sanidad que siga al paciente". Esto se traduce en evitar las institucionalizaciones para que los pacientes longevos sean atendidos en sus casas. También anuncian un fomento de la telemedicina. Otra cuestión que resaltan es la de reforzar los planes de Salud Mental. Por lo que prometen aumentar las plazas y los hospitales de día para quienes están en tratamiento psiquiátrico o psicológico. La otra fuerza que pone el foco en este asunto es Más Madrid. Su propuesta pasa por un plan de choque que transforme la asistencia para que haya diez profesionales por cada 100.000 habitantes. Además, quieren que el presupuesto sea un 10% del total de la inversión sanitaria.

Para el PSOE, el Servicio Madrileño de Salud está "al borde del colapso". Por lo que anuncia que la recapitalizará utilizando los fondos de la Unión Europea, ampliando los centros de salud y abordando las reformas de grandes hospitales pendientes. Otras propuestas son las de reforzar la atención presencial en un máximo de 72 horas y la de impulsar que los menores de entre 7 y 16 años tengan cubierta su salud bucodental. En Unidas Podemos la clave es la de aumentar esa tasa de inversión por habitante a través de la contratación de hasta 10.000 profesionales. Además, aseguran que revisarán los convenios por los que las empresas gestionan algunos hospitales. También suprimirían el área única sanitaria.

Ciudadanos es otro que ofrece numerosas reformas como promesa electoral. La Atención Primaria sería su prioridad junto a una revisión del sistema actual y de sus infraestructuras. La salud bucodental es otro asunto 'estrella', al prometer cobertura gratuita para toda la población. Vox, en su corto programa de 10 medidas, solo anuncia que destinaría "todos los recursos públicos a combatir la emergencia sanitaria".