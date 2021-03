Iglesias activa el voto para Ayuso y deja en manos de Cs el resultado en Madrid

Hay un antes y un después en el tablero político de la Comunidad de Madrid tras el anuncio de Pablo Iglesias de que será el candidato de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo. Su irrupción ha provocado un terremoto en todo lo que rodea a esos comicios. E incluso ya ha empezado a afectar a las tendencias de voto y a las estimaciones de apoyo que van a tener los partidos. Así lo recoge el último sondeo elaborado por la consultora DYM para Henneo-La Información, que muestra cómo el giro del todavía vicepresidente segundo del Gobierno ha movilizado al votante del PP y ha reforzado a Isabel Díaz Ayuso. Una consecuencia que se suma a la posibilidad de que Ciudadanos logre mantenerse en la Asamblea de Madrid. Lo que puede suponer que sus escaños sean claves para que la izquierda o la derecha tengan opciones de imponerse en la pelea.

El estudio, para el que se han realizado 809 entrevistas online, sirve para comparar cómo respiraban los votantes antes del anuncio de Iglesias y qué podrían hacer tras confirmarse su candidatura. En el escenario posterior a la llegada del secretario general de Podemos, el sondeo estima que la actual presidenta regional ganaría en las urnas dentro de mes y medio. La líder del PP lograría un 36,5% de apoyo y entre 50 y 53 escaños. Por lo que obtendría casi 20 diputados más que en las autonómicas de 2019. La segunda fuerza sería el PSOE de Ángel Gabilondo, con un 27,4% de respaldo y entre 31 y 33 parlamentarios. La tercera fuerza sería Más Madrid. Los de Mónica García lograrían esta plaza incluso aun sacando un peor resultado que hace dos años. Se quedarían con entre 18 y 19 asientos en la cámara madrileña.

La cuarta plaza la obtendría Vox. La lista de Rocío Monasterio crecería levemente hasta el 10,8%, que le serviría para subir al menos dos diputados y situarse entre los 14 y los 16. Tras estos se situaría Unidas Podemos, que con Pablo Iglesias podría ser capaz de llegar a los entre 11 y 12 escaños. Algo que conseguiría tras llegar al 8,7% en votos, espantando al fantasma de no superar el 5% que exige la ley electoral madrileña para tener presencia en la Asamblea. En el último lugar en representación se quedaría Ciudadanos. Los naranjas sumarían una nueva debacle tras la de Cataluña, al tener que conformarse con entre 7 y 8 asientos en el hemiciclo. Por lo que perderían al menos 18 con respecto a los 26 que ganaron en 2019.

El reparto antes de Iglesias

Todo este panorama es ahora muy distinto al que se preveía cuando a Iglesias no se le esperaba en la contienda madrileña. Según el trabajo de DYM, antes del anuncio del líder de Unidas Podemos su partido estaba en un 4,5% de estimación de voto. Lo que habría implicado no tener acceso a los escaños por no llegar al 5% que requiere la legislación. Por lo que su aterrizaje daña de una manera evidente las expectativas de PSOE y Más Madrid. En las estimaciones previas, los socialistas se movían entre los 38-40 asientos, mejorando así en comparación con 2019. Tendencia al alza que se repetía en el caso del partido que fundó Íñigo Errejón, que podría haber mantenido los 20 escaños que posee ahora e incluso sumar uno más.

Frente a lo que le ocurre a los otros partidos de izquierda, si hay alguien que saca beneficio de la candidatura de UP es Isabel Díaz Ayuso. Iglesias ha sido un balón de oxígeno para la presidenta, que aspiraba a menos escaños y votos. Entonces, habría logrado entre 45 y 47 diputados, cinco menos de los que se le pronostican ahora. Su porcentaje de respaldo en papeletas era de cuatro puntos menos que el actual. Un crecimiento electoral que inflige a la vez un golpe a Vox y Ciudadanos. Ambos pierden apoyo por culpa del auge de la jefa del Ejecutivo autonómico. Hasta el lunes, cuando el 'número 3' de la coalición encabezada por Pedro Sánchez anunció sus intenciones, Monasterio rozaba los 17 escaños. Los naranjas también mitigaban en parte la sangría que se les avecina, al estar entre 10 y 11 puestos en el hemiciclo.

Ayuso, la más valorada

Ya con Pablo Iglesias situado como actor clave en los comicios, la valoración de líderes que hacen los encuestados les sirve como primer aviso. Todos los candidatos a las elecciones suspenden. Lo llamativo es que el vicepresidente segundo es el peor valorado cuando acaba de llegar, al sacar un 2,4 de nota, sobre 10. La que mejor calificación obtiene es Díaz Ayuso, que aun así se tiene que conformar con un 4,7. Tras ella está Ángel Gabilondo, con un 4,2. El tercer lugar es para Mónica García, con un 3,8. En estas valoraciones también se incluye a Ignacio Aguado, a pesar de que no está claro que repita. El exvicepresidente madrileño saca un 3,4, que le sirve para estar por encima de Rocío Monasterio, que recibe un 3,3.

La izquierda quería candidatura unitaria

El otro aspecto a resaltar del sondeo tiene que ver con la posibilidad de que la izquierda acudiera unida a las urnas. Hasta un 52,5% de los encuestados se muestra en contra de que Unidas Podemos y Más Madrid sumen fuerzas para intentar dar la batalla a Ayuso. Frente a estos, solo el 24,5% considera que habría sido positivo una lista conjunta encabezada por Mónica García y Pablo Iglesias. Por lo que respaldan la decisión que Mas Madrid tomó de no unirse al vicepresidente segundo.

Lo más curioso está en los detalles del estudio de DYM. Hasta un 74,9% de quienes dicen que votarán a los morados abogaban por la confluencia. Esto supone un contraste con aquellos que respaldan a la marca verde, ya que en contra de esta fórmula están el 64,6% de los que quieren que Mónica García sea presidenta. Además, solo un 28,9% de quienes apoyarán a la médico de profesión habría apostado por esta vía.