La penúltima actuación de Cantó: aspira a un cargo público sin tener un escaño

La relación política incipiente entre Toni Cantó y el Partido Popular no ha hecho más que comenzar. El exdirigente de Ciudadanos va a ser uno de los grandes activos de los 'populares' en la campaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Su salida de las listas a la Asamblea regional por no cumplir los requisitos para presentarse a los comicios ratificada por el Tribunal Constitucional no va a impedir que tanto él como sus nuevos jefes estén interesados en explotar su figura. Todo para intentar atraer a más votantes hacia la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, que se está mostrando muy cercana con el actor de profesión. Algo que se explica con que la presidenta en funciones tiene pensado contar con el actor de profesión para cargos públicos aunque no tenga escaño. Aunque las fuentes del PP consultadas por La Información no le ven como miembro del Consejo de Gobierno, no descartan que acceda a los puestos públicos de segunda o tercera línea.

La presencia de Cantó en los grandes actos que protagonice Ayuso ya ha empezado a ser habitual. La dinámica se mantendrá en las dos semanas que quedan hasta que se pongan las urnas el martes elegida. También está previsto que el exdiputado en el Congreso y en las Cortes Valencianas continúe con el mismo discurso que ha defendido hasta ahora. Este consiste en mostrar a la jefa del Ejecutivo madrileño como la única capaz de impedir un posible gobierno de izquierdas que pueda acabar con los 26 años consecutivos del PP en la Comunidad de Madrid. Sobre todo, como la única con poder para contrarrestar a su gran rival mediático, Pablo Iglesias. Lo que le ha llevado a convertirse en uno de los que abanderan el lema de "comunismo o libertad". A lo que suma una insistencia en contraponer la figura de la 'lideresa' a Pedro Sánchez, señalándola como la jefa de la oposición desde un puesto ejecutivo como el del presidente del Gobierno.

Pero esta exposición constante del exmiembro de UPyD y Ciudadanos no está pensada para ir situándole como uno de los estandartes del más que posible nuevo Consejo de Gobierno controlado por el PP. Ya sea en solitario o en coalición con Vox. Las fuentes del entorno de Ayuso consultadas por esta redacción descartan que se esté pensando en Cantó como un potencial consejero de Cultura. Es conocido que la presidenta madrileña avalaba el fichaje para las listas. Pero no tenía pensando situarle en un puesto tan alto como el número 5 que ocupaba hasta que la Junta Electoral primero y después el Constitucional le impidieran formar parte de las mismas. Finalmente, la dirección nacional de Génova impuso que fuera en ese lugar tan destacado.

El destino de Cantó parece estar en los altos cargos de segunda línea, como los de viceconsejero, director general o responsable de una empresa pública. A este futuro rol contribuye la intención de Ayuso de recuperar para su equipo a Marta Rivera de la Cruz, que fue la responsable de Cultura de su gobierno durante los dos años de la coalición con Ciudadanos. Por lo que las fuentes consultadas apuntan a que lo más plausible es que su puesto esté vinculado a su área de especialización, dada su experiencia como actor y dramaturgo. Lo que abre la puerta a que pueda ser el 'número 2' de Rivera de la Cruz, con la que compartía partido hasta hace menos de un mes. De hecho, ambos eran los dos grandes referentes en el ámbito cultural de los naranjas.

Otro de los puestos para los que más suena es el de director de los Teatros del Canal. En ese puesto actualmente está la coreógrafa Blanca Li, que llegó en 2019 precisamente de la mano de Rivera de la Cruz. Esto llevaría al ahora miembro del PP a ocuparse de un espacio que presentó numerosas dudas antes de que acabara 2020. Hasta nueve días antes de que acabara el año, no se publicaron los pliegos para la licitación de este espacio. La cantidad de los mismos asciende 19,9 millones hasta el mes de diciembre de 2022. Además, Cantó contaría con la responsabilidad añadida de encargarse de toda la programación del año. Algo que antes no ocurría, ya que hasta este año se otorgaban cinco meses para decidir los espectáculos a la empresa adjudicataria.

El futuro inmediato del político conservador está claro que pasa por Madrid. Tanto Ayuso como Pablo Casado así lo avalan. Lo que está por ver es qué ocurre de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Cantó no ha dudado en postularse claramente para ser el representante del PP en los comicios de la Comunidad Valenciana de ese año. Aunque no ha aclarado si le gustaría repetir candidatura para el Parlamento autonómico o si intentaría arrebatar el Ayuntamiento de la capital del Turia a Compromís, sí ha señalado que siempre estaría dispuesto a hacer política allí "porque es mi tierra". "Donde se me requiera o donde yo vea que puedo ser útil o se me diga que puedo ayudar, estaré", señaló. Lo que puede suponer que la de Madrid sea tan solo la penúltima función de Toni Cantó. Dentro de dos años, está por ver cuál es el siguiente paso de su gira política.