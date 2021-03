Un tridente rojo para luchar por Madrid: la izquierda busca cómo vencer a Ayuso

Un objetivo común pero al que se quiere llegar desde posiciones distintas. Este es el escenario afronta la izquierda madrileña en las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo. Unos comicios para los que coinciden en que su fin no es otro que acabar con la etapa de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero a los que van a acudir por caminos distintos, dadas las diferencias de planteamiento y el deseo de no diluir sus marcas en listas conjuntas. Lo que no impedirá que entre los tres formen un 'tridente rojo' con el que hacer frente a una posible coalición del PP con Vox, en el que los líderes Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias tendrán la responsabilidad de entenderse para que su estrategia llegue a buen puerto.

El PSOE, con el sosiego de Gabilondo

Todo apunta a que la primera fuerza de esa alianza volverá a ser el PSOE. Siempre que no se produzca una sorpresa de última hora como la de Salvador Illa, los socialistas han vuelto a apostar por el actual líder de la oposición, Ángel Gabilondo. Las que serán las terceras elecciones autonómicas del exministro de Educación han llegado en un momento en el que estaba de salida, dado que Pedro Sánchez y Pablo Casado estaban negociando su nombramiento como Defensor del Pueblo. La precipitación de acontecimiento que comenzó con la moción de censura de Murcia y que desencadenó el adelanto electoral decretado por Ayuso han pausado este cambio de rol de Gabilondo.

Los puntos fuertes con los que cuenta el candidato socialista tienen que ver con su habilidad para no entrar en polémicas. Ese sosiego es el que le ha valido numerosas críticas, al acusarle de no haber sido lo suficientemente duro con una presidenta tan controvertida como Ayuso. Fuentes socialistas consideran que esto no le resta peso. Lo consideran un valor a tener en cuenta. Aunque lo que sí admiten es que no ha dado tiempo a cambiar de aspirante. "No era serio presentarle a la moción de censura si se hubiera celebrado y luego apartarle de la lista", aseguran las fuentes consultadas. Aun así, no ven otro escenario que el de que sea el que encabece a la izquierda y presida un hipotético gobierno tripartito.

El reto de Mónica García

El 4-M también será la gran prueba de la solidez de la marca Más Madrid. La candidatura de Mónica García era algo con lo que el partido trabajaba de cara a 2023. Su equipo llevaba meses diseñando una campaña y unos mensajes que esperaban tener afinados para ir lanzándolos conforme se acercaran los comicios cuando tocan por ley. El giro de Ayuso ha provocado que todos los mecanismos se hayan tenido que acelerar súbitamente. Lo que ha cambiado radicalmente la vida de García, que no esperaba verse tan pronto en el cuerpo a cuerpo directo con la jefa de filas del PP, como admiten fuentes de la formación. A lo que se sumó el órdago de Pablo Iglesias de la lista conjunta. Todo en menos de una semana que ha sido la más intensa que recuerdan entre quienes trabajan para la marca que fundó Íñigo Errejón en 2019.

El gran activo del mes y medio que queda hasta que se pongan las urnas será la propia Mónica García. Su figura va a ser potenciada al máximo y se contrapondrá a la de Ayuso, como apuntan las fuentes consultadas. Será una suerte de la anestesista que nunca ha abandonado su trabajo en el Hospital 12 de octubre frente a la presidenta que ha gestionado la pandemia con unos resultados cuestionables. La médico de la sanidad pública se implicó en la 'Marea blanca' y logró que el actual consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, dimitiera cuando controlaba la cartera sanitaria por el rechazo de la Justicia a la privatización de varios hospitales. En definitiva, se buscará el roce entre alguien que ha vivido en primera persona la crisis del coronavirus desde el lugar más complicado y su rival de la derecha, que ha tomado medidas que se han cuestionado por dar más peso a la economía.

La estrategia de Más Madrid será diferenciarse como el partido que se asimila a las distintas fuerzas verdes que tienen un gran empuje en países como Alemania o en el Parlamento Europeo. Algo en lo que llevan insistiendo desde que surgieron hace dos años. Y que ahora se acentuará, con propuestas relacionadas con la transición ecológica, la reindustrialización verde, el feminismo y cambios de modelo como la semana laboral de cuatro días. El sur de Madrid y el abandono que a su juicio sufre por parte de las instituciones será otra de las claves de la campaña intensa que pergeñan. Pero también habrá insistencia en repetir la experiencia valenciana del pacto del Botànic para que surja ese gobierno con PSOE y Unidas Podemos.

El asalto de Iglesias

Ese tridente actual estuvo a punto de quedarse en un dúo con pocas expectativas de lograr el fin político de Ayuso. Todo cambió en cuanto se conoció la salida de Pablo Iglesias del Gobierno central para ser el candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid. Desde entonces, la viabilidad de los morados en la autonomía se da por segura. El empuje del todavía vicepresidente segundo entre el electorado de izquierdas es incuestionable. Un movimiento que surgió precisamente por ese riesgo a que desaparecieran en Madrid, como admiten fuentes del partido. Lo cual se solucionó con una apuesta sorprendente y rompedora por el aspirante que menos se esperaba. Y que además, es el que más peso político posee. Aunque eso pueda suponer que la derecha se movilice aún más por la contrariedad que genera su figura entre los votantes de ese espectro.

En Podemos están convencidos de que Iglesias ayudará a apuntalar ese rechazo de los madrileños a Ayuso. Aunque defienden en que lo mejor habría sido formar esa lista única con Más Madrid, consideran que el desembarco del líder en las urnas regionales va a impulsar a ese 'tridente rojo' que sirva para poner fin a los 26 años del PP en la Comunidad. Su campaña también se centrará en confrontar todo lo posible con la presidenta. Para lo que se utilizarán argumentos como que es muy superior en todos los sentidos a la jefa del Ejecutivo. Estrategia que se llevará a cabo incluso aunque esta última sea la máxima favorita para ganar y gobernar.

La ausencia de liderazgo de los morados en Madrid ha quedado solventada de la manera más sorprendente. Las ventajas son numerosas, según explican fuentes de la formación. Para empezar, el vicepresidente irá a la contienda con la experiencia de la gestión de la coalición que firmó con Pedro Sánchez y con el aval de ser el candidato más mediático. Además, estiman que su rol sea el de ser el 'némesis' particular de Ayuso, a la que buscará en todo momento. Pero si por algo apostarán es por elevarle a ser el único capaz de impedir un Ejecutivo de Madrid que incluya a Vox.