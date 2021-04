Iglesias: "La derecha quiere que Madrid sea el paraíso mundial libre de tributos"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que "la derecha quiere atrincherarse en Madrid para que sea el paraíso mundial libre de impuestos para los ricos", algo que quiere evitar. En un nuevo vídeo dirigido a los madrileños, Iglesias ha afirmado que estos días "se habla mucho del plan de recuperación y de los fondos europeos, que llegan con la idea de reforzar lo público porque la principal lección de la pandemia es que lo que nos protege y salva cuando vienen situaciones difíciles es lo público, lo que es de todos".

"Por eso todas las empresas ahora piden de esos fondos. Te relleno todos los papeles que hagan falta, pero dame porque si no lo vamos a tener más difícil", ha señalado. Para el líder de Podemos, la clave para reforzar lo público es invertir más dinero y para ello "es necesario que los ricos paguen los impuestos que tienen que pagar, ni más ni menos". "Estos días el presidente de un país tan poco sospechoso de ser comunista y bolivariano como Joe Biden, ha afirmado que no puede seguir consintiendo que los ricos y multinacionales no paguen impuestos. Hoy en día esto lo entiende todo el mundo, porque es obvio", ha apuntado.

Si ganas más de 150.000 euros al año, este vídeo no te interesa pic.twitter.com/QCH2Tbu8Z0 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 14, 2021

Por eso, Iglesias promete que si gobernarán en la Comunidad de Madrid bajarán los impuestos a la clase trabajadora "y hacer que lo que más tienen paguen lo que corresponden, porque aunque ellos no necesiten ir a la Sanidad pública o llevar a sus hijos al colegio público porque tienen lo privado, también son parte de la comunidad y también usan las calles, carreteras, trenes y muchas infraestructuras que se mantienen con el dinero que aportamos entre todos".

"Esto lo comparte todo el mundo hoy. Menos la derecha que se quiere atrincherar en Madrid para que Madrid sea el paraíso mundial libre de impuestos para los ricos. Si tú ganas más de 150.000 euros al año y te da igual todo y para ti ser español tiene más que ver con la bandera que con ser solidario pagando impuestos lo que a ti más te interesa más desde una perspectiva egoísta es votar a la derecha, a los ultras o marcharse a Andorra. Pero si tú no ganas 150.000, o 100.000 o 50.000 euros al año, a lo mejor tu opción debería ser otra. Vamos, digo yo", ha finalizado su alocución.

Podemos propuso un paquete de medidas fiscales en la Comunidad de Madrid como eliminar la actual bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio para grandes fortunas y la bonificación para herencias y donaciones superiores a un millón de euros con las prevé recaudar unos 3.350 millones adicionales.

En concreto, plantea eliminar la actual bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio para fortunas superiores a un millón de euros, elevando la exención por vivienda habitual de los actuales 300.000 euros actuales a 500.000 euros y aplicando la escala de tipos establecido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021.

Unas medidas, con la que la formación de Pablo Iglesias recaudar aproximadamente 1.000 millones de euros adicionales, que la formación pretende implantar porque actualmente la Comunidad de Madrid "es la única de toda España en la que absolutamente nadie paga el impuesto de patrimonio", tal y como adelantó La Información.

Según argumenta, esto convierte a la región en "un paraíso fiscal interior para millonarios", además de suponer una merma "muy importante" de ingresos públicos para el sostenimiento del estado del bienestar. Asimismo, ha propuesto eliminar por completo la bonificación para herencias y donaciones superiores a un millón de euros y situar la bonificación marginal en el tramo entre 500.000 euros y un millón de euros un 50 por ciento.

En este sentido, ha argumentado que la bonificación al 99 por ciento en todos los tramos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que rige actualmente en la Comunidad "de nuevo beneficia en mucha mayor medida a las personas que más tienen". En la misma línea, plantea incrementar el límite para aplicar la reducción del 95 por ciento sobre el valor neto de la herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida de los actuales 123.000 euros a 250.000 euros por heredero. Con esta medida, estima recaudar aproximadamente 1.500 millones de euros adicionales.

Modificar el tramo del IRPF

Por último, dado que la Comunidad de Madrid es también una de las regiones con los tipos del tramo autonómico del IRPF más bajos de España, ha apostado por no tocar el IRPF a rentas inferiores a 5.000 euros brutos al mes y subirlo solamente de forma progresiva para rentas superiores a esta cantidad, con lo que estima recaudar aproximadamente 850 millones de euros adicionales.

En concreto, plantea mantener los tipos para rentas de menos de 60.000 euros anuales pero aumentar un 4 por ciento el tipo marginal autonómico en el tramo de 60.000 a 150.000 euros y un 6 por ciento en el tramo de renta a partir de 150.000 euros. En cambio, propone reducir un 0,5 por ciento el tipo impositivo del IRPF para el tramo mínimo por debajo de 12.450 euros de base liquidable al año.

"Está medida supondrá una merma de ingresos aproximadamente 170 millones de euros anuales que se verá, sin embargo, ampliamente compensada por la eliminación de privilegios fiscales sobre los patrimonios y las rentas más altas que recogemos en los siguientes puntos", han defendido desde la formación.