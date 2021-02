"En Madrid ahora es más necesario dar ayudas directas que rebajar impuestos".

Tras casi un año y medio de gobierno marcado por la pandemia, PP y Ciudadanos ya tienen casi cerrados los que serán los primeros Presupuestos autonómicos del Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso. Unas cuentas que serán las primeras que se presentan desde 2019 y en las que se podrá contar con inyecciones potentes como las que ofrecen los fondos europeos de reconstrucción. Uno de los que mejor conoce las negociaciones que están dando forma a ese borrador que están elaborando los dos partidos del gobierno madrileño es César Zafra (Salamanca, 1984), que desde 2019 es el portavoz del partido naranja en la Asamblea de Madrid.

Zafra recibe a La Información en la sede de su grupo en el Parlamento madrileño. Inmerso en su segunda legislatura como diputado, desde donde ejerce de mano derecha del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, el político asegura que el modelo de lucha contra el coronavirus por el que ha optado Madrid ha funcionado. Una combinación de mantener sectores como la hostelería abiertos y limitaciones a la movilidad que, a su juicio, ha permitido que la región contenga el golpe sanitario y económico. Aunque sí admite que esta crisis ha mostrado que el sistema no puede depender solo de los servicios, por lo que plantea un cambio de modelo que, como señala, quiere liderar su partido. En Cs continuarán vinculados políticamente al PP, ya que, según Zafra, se siguen fiando de Ayuso, a pesar de que no comparten propuestas como la de priorizar a los camareros para la vacunación.

¿Cuándo presentarán el borrador de Presupuestos acordado con el PP?

Por ahora quedan los flecos justos para poder presentar ese borrador y empezar a debatirlo en la Asamblea. Hemos avanzado con el PP para incluir el plan de rescate ciudadano que propusimos, y gran parte de las cosas que hemos discutido durante esta legislatura ya están incluidas. Pero no estará todo cerrado hasta que se aprueben y superemos el proceso de enmiendas, decidiendo cuáles aceptamos.

¿Qué novedades incluirán en esas cuentas?

Una de las nuevas medidas es la de destinar 35 millones en ayudas directas al comercio. Es una manera de respaldar directamente a negocios que han dado mucho a la Comunidad de Madrid. Al final, la idea es que cuando podamos volver a la normalidad haya algo, que se mantenga ese tejido de servicios. Hay que explicarle a la gente que si esos negocios cierran y esos empleos se pierden, volver a empezar es muy costoso en términos económicos y humanos. Tenemos que blindarnos para cuando empecemos una vida más normal.

¿Van a ser suficientes los 1.000 millones del plan de rescate viendo cómo se está complicando 2021?

Vista la situación, nunca es suficiente todo lo que pongamos. La cantidad es ambiciosa y seguro que ayudará a cientos de miles de personas en la comunidad. Facilitará que la hostelería y los bares conocidos en toda España no cierren. Será un gran salvavidas después de que no hayan podido ejercer su actividad. Espero que lleguemos al máximo de gente posible, pero tenemos que esperar los fondos europeos, sumar otras ayudas, esperar a ver qué ocurre con las ayudas de Filomena… Tenemos que transmitir que las instituciones están trabajando para mitigar este golpe.

¿Habrá rebajas de impuestos en los Presupuestos?

En este momento, por suerte, tenemos la carga impositiva más baja de España. En contra de lo que dice la izquierda, Madrid no es un paraíso fiscal. Si no, tendríamos a un montón de 'youtubers' aquí. Lo que no somos es un infierno fiscal, como Cataluña. No renunciamos a las bajadas de impuestos y, de hecho, estamos tramitando una rebaja propuesta por Cs en la Asamblea para familias, estudiantes universitarios y jóvenes que se quieren independizar. Pero ahora la prioridad son las ayudas directas a sectores muy concretos. Hay ámbitos muy golpeados como el comercio, la hostelería, la cultura... Nuestra obligación es salvar ese tejido. Seguiremos bajando los impuestos a lo largo de la legislatura, pero es el momento de ayudar a los que peor están llevando esta crisis porque su sector ha cerrado o no han podido reinventarse.

¿Ha golpeado la crisis más duro a Madrid que a otras regiones?

Al ser una comunidad turística y puntera, la pandemia nos ha impedido ejercer el liderazgo en los servicios que teníamos. Hemos pasado de ver cómo venían millones de personas a Barajas a que prácticamente lo cerraran. Otras autonomías turísticas también lo han pasado mal. Esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre la necesidad de tener otros sectores que nos permitan no tener problemas cuando los servicios no tiren del carro. Por eso hay que impulsar la industria.

¿Tienen en mente un cambio de modelo económico?

Más que en cambiarlo, en mejorarlo. Tenemos perfilado un Plan de industria que empezamos a trabajar la legislatura pasada, y ahora hay que aprovecharlo para mejorar y potenciar otros posibles salvavidas. Pero nuestro modelo ha funcionado, ya que se ha visto que bajar impuestos es beneficioso. Lo que creo que sí ha faltado es ese empuje vanguardista de ir un poco por delante de los demás. Obviamente el turismo y la hostelería son claves. Pero debemos tener otros ámbitos igual de potentes para sobrevivir en esta competición global en la que estamos.

"Hay que abrir una reflexión: necesitamos sectores punteros distintos a los servicios que tiren del carro"

¿Los Presupuestos les han obligado a superar su rechazo a Vox?

Con Vox me encuentro siempre en la misma situación. Hemos pasado meses tendiendo la mano a otros grupos. Y tras ver que no tienen interés en apoyarnos, tenemos que recurrir a Vox. Es nuestra obligación. Tenemos que ser capaces de conseguir grandes acuerdos. Los Presupuestos no son para PP y Ciudadanos, sino para miles de madrileños. Si algún grupo no lo entiende, que lo explique. Pero esto hay que aprobarlo.

¿Tienen líneas rojas de cara a lo que pida Vox?

Deberíamos centrarnos en lo que ofrecemos y los madrileños necesitan. Estos Presupuestos son para rescatar a las personas en mala situación. Creo que no toca darle el toque ideológico, como haría Vox. Ahora mismo, el debate es si queremos 1.000 millones para rescatar a la ciudadanía o no. No puede ser que una línea roja ideológica afecte a esto.

¿Van a intentar convencer al PSOE?

Intentaremos convencer a todos, por supuesto. El problema es que el Partido Socialista de Madrid lleva más de 20 años sin hacer nada. Me gustaría pensar que se han dado cuenta de hacer las cosas de otra forma. Ojalá me equivoque, pero la realidad es que van a seguir haciendo esta política de confrontación.

¿Qué le parecieron las palabras del presidente de Castilla-La Mancha diciendo que la gente emigraba de Madrid a su comunidad?

Creo que la pandemia nos afecta a todos. A veces provoca que tengamos un mal día. Creo que el señor Page tuvo un mal día, y me imagino que dentro de unos días se dará cuenta de que ha dicho una tontería. Madrid ha colaborado mucho con Castilla-La Mancha y volver a empezar a señalar a otras comunidades como culpables de tus errores… De hecho, su autonomía tiene una tasa de contagios por encima de la de Madrid. Y que ahora se nos quiera echar la culpa, es tan ridículo que lo achaco a un mal día.

¿Con los Presupuestos han acabado las tensiones que tenían con el PP durante el año pasado?

Siempre digo lo mismo: que haya tensiones es algo normal entre dos partidos distintos, que por primera vez están gobernando una comunidad muy complicada que ha tenido situaciones muy catastróficas. Eso provoca que en algunos momentos no estemos de acuerdo. Pero hay que normalizar que cada partido tenga sus visiones siempre que compartamos el mismo objetivo. Y el nuestro es el de poner a Madrid como el motor económico. Ya hemos visto cómo funcionaba Madrid antes con mayorías absolutas.

¿Llegaron a no fiarse de la presidenta Ayuso por las tensiones que vivieron?

No. Si hubiéramos llegado a ese punto, se habrían tomado decisiones. Y no se hizo porque no desconfiamos de ella.

"El mayor orgullo es que sin cerrar toda la economía hemos conseguido ir estabilizando los contagios"

¿Cómo valora la gestión de la pandemia que ha realizado?

Todos hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco de esto. En varios momentos incluso ha habido equivocaciones. Pero la base siempre ha sido proteger vidas, proteger empleos, con el fin de evitar la caída económica a la vez que salvábamos vidas. Es el mayor orgullo, que sin cerrar todo hemos conseguido ir estabilizando los contagios. También hemos logrado crear el Hospital Isabel Zendal, al que se tacha de almacén, cuando otras autonomías han tenido que usar carpas que se volaban. Y sin ese hospital, ahora tendríamos un problema tremendamente grave.

¿Qué opina de que se empiecen a relajar medidas permitiendo reuniones de hasta seis personas?

No creo que sea una relajación como tal. Creo que es aceptar situaciones que de otra manera nos íbamos a encontrar. Saliendo por Madrid es difícil que la gente no se junte en mesas. Tenemos que poner límites factibles. La clave es que, aunque todas las administraciones pongan todas las restricciones posibles, no es viable que haya un policía en cada esquina controlando. Es responsabilidad de cada uno. Ver cada fin de semana que hay fiestas ilegales es lo peor. Hay que enviar un mensaje a los ciudadanos de que está en su mano que vayamos a mejor.

¿Está cómodo con que Madrid sea una 'isla' de restricciones?

A mí me hubiera gustado que el Gobierno de España hubiese tenido un liderazgo que nos hubiera homogeneizado a todos y nos hubiera dado unas pautas claras de qué se puede hacer, cómo hacerlo… Al final, las comunidades hemos estado abandonadas y se nos ha dicho que hagamos lo que podamos. No creo que seamos una 'isla' como tal, porque todas hemos tomado medidas diferentes. Lo que ha precipitado que llevemos el desconcierto a la gente, que se pregunta por qué unos sitios cierran y otros no. Todo esto se tendría que haber homogeneizado a nivel estatal, pero para eso necesitas un plan y un ministro de Sanidad centrado en su labor.

Pero las comunidades pidieron gestionar la pandemia en sus territorios y ahora le piden al Gobierno criterios homogéneos.

El problema es que cuando el mando único marcaba las líneas, las autonomías hablaban con este y expresaban sus preocupaciones, no había respuestas. El resultado de esa estrategia fue nulo. No hubo liderazgo ni lo hay. Cuando todo son recomendaciones o medias tintas, o te dejan abandonado porque no se atreven a hacer lo que se espera que hagan, al final las autonomías piden encargarse ellas del asunto. Necesitaban cierta independencia porque no nos guiaban.

¿Qué le parece la propuesta de la presidenta de priorizar a grupos como los camareros en la vacunación?

Hay un protocolo muy claro diseñado. Y creo que todos debemos seguirlo. Ese debate ya lo hemos tenido y nos tenemos que ajustar a lo que hay. Cambiarlo va a crear frustración entre los ciudadanos, como ha pasado con los 'caraduras' que se han colado en la vacunación.

¿Ven peligrar el proceso de vacunación?

Estamos preocupados, por supuesto. Deberíamos haber sido más ambiciosos. Pero hay que ser justos y si no tenemos más dosis no es solo culpa de Pedro Sánchez. Es un problema europeo que debemos afrontar de forma unida. Y la UE debe dar un mensaje muy serio a las empresas que no están cumpliendo los contratos. Nos jugamos la salud de millones de europeos. Por eso hay que dar un golpe en la mesa.

¿Cómo valora el año que lleva Inés Arrimadas al frente de Ciudadanos?

Hemos tenido una posición distinta y muy valiente. Veníamos de una derrota electoral que se juntó con la pandemia y todas las estrategias tuvieron que cambiar. Inés tendió la mano a un Gobierno que, aunque no nos gusta, es el legítimo. Por eso entendimos que había que echar un cable. Finalmente, Moncloa prefirió otros socios. Pero siempre recordaré aquellos meses en los que se nos llamaba de todo por hacer lo que teníamos que hacer, que era buscar que el país fuera mejor. El mundo ha cambiado y la forma de hacer política, también. Y por eso me siento orgulloso del liderazgo de Inés.

¿En qué ha cambiado esa forma de hacer política?

Hemos evolucionado en dejar atrás la confrontación por ser más dialogantes. También hemos entendido que las prioridades cambian y que el politiqueo de otros años pues ya no vale. Y ha habido un cambio en nuestro lenguaje a la hora de parlamentar, para transmitir que si los españoles están en una situación mala, no podemos estar gritando.

¿Cree que ese giro es lo que motiva las críticas de Albert Rivera o de exdiputados como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto?

Cada uno tiene su opinión. Este siempre ha sido un partido muy libre. Sobre todo para criticarlo. Es algo que no ocurre en otros y me gusta que se tenga esa libertad. Yo lo haría de otra forma, obviamente. En cuanto a Albert, no creo que haya criticado a Inés. Su modelo nos llevó a tener muchos éxitos. Él tenía una forma de trabajar y ahora hay otra. Ambas son buenas.

¿Ciudadanos en Madrid está pacificado? ¿Todos secundan el liderazgo de Ignacio Aguado?

Siempre ha sido así.