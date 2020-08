Escudero rechaza iniciar el curso de forma 100% presencial en Madrid.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este jueves contrario a iniciar el curso escolar con una modalidad 100% presencial, mientras la Consejería de Educación ha anunciado que replanteará los escenarios para volver a las aulas. "En un escenario de crecimiento de casos y con el número de contagiados que tenemos, yo no me plantearía un inicio al cien por cien", ha afirmado Escudero en una entrevista con la 'Cadena SER;.

El responsable de la sanidad madrileña pide valorar no únicamente "la situación particular de cada colegio" o de cada burbuja, puesto que el virus "no entiende de fronteras, regiones ni colegios". La Consejería de Sanidad trabaja junto a Educación, que este jueves ha admitido que la situación sanitaria obligará a "reajustar" los cuatro escenarios previstos por el Gobierno madrileño, un plan que presentarán el próximo martes y del que no han adelantado medidas.

El titular regional de Educación, Enrique Ossorio, ha negado en una entrevista con Antena 3 que haya una falta de planes para el inicio del curso, y ha señalado que se reajustan porque la situación epidemiológica no ha sido positiva en verano en toda España. Según Ossorio, desde el pasado 9 de julio centros y sindicatos tienen las instrucciones de cómo va a ser el inicio de curso con las medidas que trasladó el Gobierno.

A pasar de la "complejidad" de organizar el regreso a las aulas, el consejero ha señalado que "desde el 9 de julio, cuando los docentes se van de vacaciones, como es normal, tenían tiempo para preparar. Cuando todos nos confinamos, los supermercados seguían teniendo alimentos, seguro no les dieron las instrucciones con muchos días pero ahí estaban los alimentos".

Además, el consejero no cree que salga adelante el anuncio de huelga de profesorado hecho público este miércoles por CCOO, UGT, CGT y STEM, una convocatoria que ha circunscrito a razones estrictamente "políticas". Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha preparado cuatro escenarios, que van desde la presencialidad total (escenario 1), al confinamiento, incluyendo un escenario, el segundo, semipresencial.