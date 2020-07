Cuatro firmas de arquitectura trabajan en el hospital de 50 millones de Ayuso

Estudio de Arquitectura Chile 15, EACSN Estudio de arquitectura, AIDHOS ARQUITEC y Árgola Arquitectos. Esas son las cuatro firmas que trabajan contra reloj para materializar la construcción del Hospital de Emergencia contra la Covid-19 en Valdebebas, cuyo coste se estima en 50 millones de euros. La Comunidad de Madrid dio luz verde la semana pasada al inicio de los trabajos para erigir este nuevo complejo hospitalario y anunció la participación de 14 empresas. Desde entonces, 'La Información' solo ha podido conocer los nombres de estas cuatro firmas por un comunicado del Gobierno regional sobre la "primera toma de contacto para la redacción del Anteproyecto". Todavía se desconoce cuáles son las otras 10 compañías involucradas en la obra, pese a que varias fuentes del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso han asegurado a 'La Información' que ya ha sido adjudicada.

La "toma de contacto" de la institución con las firmas se produjo el pasado 24 de junio y fue convocada por Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz, de la D. G. de Infraestructuras Sanitarias, según los datos de la autonomía. En representación del Gobierno de Ayuso también participó José Antonio Martín Martín, y la reunión tuvo lugar en una sala de juntas ubicada en la plaza Carlos Trias Bertrán, 7-Edif. Sollube. Al término del encuentro, la Comunidad de Madrid no comunicó detalles de los temas que se abordaron.

Las autoridades de Madrid han mantenido el oscurantismo sobre quiénes se pondrán manos a la obra en los próximos días para levantar el edificio en el plazo previsto -la obra deberá estar terminada a finales de otoño-, aunque sí han adelantado que entre las 14 empresas hay cuatro estudios de arquitectura, dos compañías de ingeniería, una organización especializada en estudios de suelo, otra elegida para la urbanización y seis constructoras que ejecutarán la edificación de los lotes estipulados en sus planes para combatir un eventual rebrote de la pandemia.

Las 14 empresas seleccionadas, asegura la Comunidad, se sometieron a una evaluación "con criterios técnicos" en la que participaron 49 compañías. Los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron la disponibilidad de inicio -por la urgencia del Gobierno para comenzar la obra ante una posible segunda ola del virus prevista para otoño-; los medios personales -el número y cualificación del personal, oficina técnica y turnos propuestos-; los medios materiales -la cantidad y tipología de la maquinaria-; la ampliación del plazo de garantía; y la experiencia en la construcción modular tridimensional. La CCAA ha sacado pecho de que "a pesar de ser un procedimiento de emergencia, que podría haberse adjudicado a una sola empresa, se ha querido garantizar concurrencia y objetividad del procedimiento invitando a 49 a concursar".

La instalación es un centro público que va a 'calcar' el modelo utilizado para adaptar IFEMA a las necesidades de la lucha contra la pandemia y contará con tres pabellones que suman más de 23.000 metros cuadrados. Eso sí, a diferencia del centro ya clausurado, tendrá salas polivalentes de curas, que podrán habilitarse como quirófanos, zonas de CMA (cirugía mayor ambulatoria) o sencillas salas de curas, para practicar intervenciones de distinto grado de complejidad. La nueva infraestructura, según la Comunidad, estará equipada con más de 1.000 camas y tecnologías médicas avanzadas para ser "un nuevo lugar de referencia en materia de enfermedades contagiosas".

Luz verde al hospital de valdebebas Descargar

Las autoridades madrileñas añaden que, para evaluar las ofertas, se creó una Comisión Técnica de Valoración formada exclusivamente por funcionarios del SERMAS con titulación de arquitectos e ingenieros superiores, que han emitido un informe técnico. Sin embargo, los nombres de las empresas elegidas y los informes no han sido publicados. Ante la falta de respuestas por parte de la Sanidad madrileña, para obtener más detalles La Información ha contactado con José Manuel Freire, diputado socialista en Asamblea de Madrid y portavoz de Sanidad, quien califica la construcción de este hospital como "un disparate".

El político desconoce las empresas que se han hecho con el proyecto, y sus críticas van más allá de los aspectos procesuales. Para él, "no existe un complejo similar en ningún otro país del mundo y no sirve de nada porque ya se ha comprobado que los pacientes de la Covid-19 necesitan de atención hospitalaria completa y no de un simple aislamiento. Además, no hay médicos suficientes para mantener la actividad de los centros que ya existen. ¿De dónde se van a sacar los de este?".

Freire critica que antes de dar inicio a este tipo de obras hay que preguntarse "¿cuál es el objetivo de un hospital para pandemias?". Y, ante la falta de argumentos por parte de los impulsores del proyecto, el político sostiene que "ante razones injustificables todo apunta a corrupción. La construcción es una decisión arbitraria. Esto es una ocurrencia de Ayuso y otros más por su carácter mediático. La Covid da titulares". Finalmente, el político insiste en que un proyecto como este debe "tener fines sanitarios" y afirma que "el Gobierno se debería concentrar en contratar más rastreadores y abrir más centros de salud. Esas son las formas de contener la pandemia".

Hay muchos interrogantes, pero nada apunta a una marcha atrás. La Comunidad de Madrid ya ha establecido que la obra iniciará de forma "inminente" por ser un proyecto "de urgente y extraordinario interés público" ante un posible rebrote. La parcela elegida para este hospital es de titularidad autonómica y está ubicada junto a la Ciudad de la Justicia y el Instituto de Medicina Legal, que quedará integrado como morgue. Madrid contará en otoño con un hospital polivalente, basado en pabellones sectorizables, si todo sale acorde a la hoja de ruta de sus dirigentes.