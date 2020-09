Hospitales públicos, militares... el virus desborda los puntos calientes de Madrid

El colapso ha llegado a los puntos calientes de Madrid. Entre los distritos de Carabanchel y Latina, una hilera de tiendas militares ante el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla confirmó los peores presagios de sus vecinos: la segunda ola ya ha desbordado los hospitales públicos. Las Fuerzas Armadas realizaron este despliegue hace ya dos semanas... y podría no ser el último. Las autoridades madrileñas también valoran la reapertura del hospital de campaña de IFEMA. Esta vez, la baza del despliegue militar, que ayudó a desahogar los hospitales en primavera, ha encallado en una acuciante falta de sanitarios que Madrid no ha logrado blindar antes del tsunami.

La cartera de Margarita Robles explica a La Información que el operativo "se trata de tiendas provisionales de triaje hospitalario que se han instalado de forma preventiva por si fueran necesarias ante el aumento de la pandemia". Aún no hay pacientes en ellas. Mientras, el Gómez Ulla lleva días desbordado. "El día 15 nos reunimos con Salud Laboral y nos indicaron que estaban negociando a ver si podían enviar pacientes a otros hospitales, incluso de Pediatría... pero todavía no tenían nada", indican fuentes cercanas al centro. "El hospital de campaña no funciona, de momento, porque no hay personal". Las agendas llenas y las tiendas vacías.

"El hospital no podía asegurar un circuito limpio de Covid y otro sucio", trasladan desde la sección sindical de SATSE Madrid en el Gómez Ulla a este diario. La falta de un 'filtrado' de pacientes convertía al centro en un polvorín. "Si esta instalación aún no ha empezado a operar es porque falta personal de Enfermería, civil y militar. Incluso dentro del propio hospital, en las plantas Covid y otros servicios, la plantilla es insuficiente, no pudiendo ser comisionados más sanitarios militares de los que ya tenemos presentes". La saturación es tal que fuentes internas al centro aseguran que se están derivando pacientes. "La plantilla no puede asumir más pacientes"

Las Urgencias del Gómez Ulla son pequeñas y las obras en sus instalaciones tampoco ayudan. A fecha de este jueves, cuatro de sus plantas contaban ya con cerca de una treintena de enfermos Covid cada una. Sobre la derivación de pacientes en el Gómez Ulla, Defensa no ha respondido a las preguntas de este diario sobre a qué centros y en qué medida se está produciendo este trasvase. Desde la Consejería de Sanidad madrileña niegan tener "ahora" esta información y pasan la pelota al Ministerio de Robles. La cuestión no es baladí y es que, con obras o sin ellas, los hospitales de los distritos más azotados por la pandemia están al borde del colapso.

"Han cerrado ya tres quirófanos... esto es un verdadero caos"

Conduciendo media hora hacia el este, el hospital vallecano Infanta Leonor trata de aplacar su propio colapso. Septiembre ha supuesto para su plantilla un 'déjà vu' de los días más oscuros. Si el distrito de Carabanchel sufre una incidencia acumulada que supera los 884 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, en el distrito de Villa de Vallecas, donde se enmarca el Infanta Leonor, no andan mejor: el virus ha afectado a casi 700 de cada 100.000 en las últimas dos semanas. Si se atiende al balance en Puente de Vallecas, la tasa de incidencia se dispara por encima de los 1.240. Dentro del hospital, la situación es crítica.

"Si hay 264 camas de hospitalización, el 60% son enfermos de Covid. En la UCI el porcentaje se dispara al 90%. Las cifras oscilan, pero desde dentro sabemos que sale uno y están esperando seis". Fuentes de la plantilla aseguran que la situación es igual a los meses de marzo o abril, en cuanto a hospitalizaciones. "Aún peor si se tiene en cuenta que ingresan pacientes para otras intervenciones, pacientes a los que se les realiza la prueba y que, en muchos casos, acaban siendo positivos". ¿Qué pasa con los que no encuentran cama? "Por ahora no hay un plan de derivación y se está volviendo a optar por suspender cirujías y consultas en la mayoría de los hospitales. Eso no es una solución es agravar el problema sanitario que tiene Madrid".

Otros veinte minutos de coche más al sur, se halla el Hospital Universitario de Getafe. La línea que une los tres centros delimita la 'zona cero' de la Covid en la región. Sanitarios de la plantilla de este último trasladan una escena casi idéntica en una llamada con este diario. "Tenemos 152 hospitalizados con Covid y otros 19 ingresados en UCI. Hay seis contagiados en la unidad de quemados, lo que mantiene el servicio lleno". Como en el pico, el 'bicho' empieza a llenar cada rincón. "Desde este viernes se ha suspendido la actividad en seis quirófanos y van a habilitar una de las URPAs (Unidades de Rehabilitación Postanestésica) para Covid porque en la UCI ya no dan abasto". De nuevo, el virus lo ocupa todo. "Ya no va a haber sitio para sacar a los pacientes... esto es un verdadero caos".

"Estoy a base de pastillas, no sé cómo vamos a salir de esta"

Pese a la saturación del hospital de Getafe, fuentes de la plantilla aseguran que han tenido que decir que no a ingresos de pacientes que no cabían en sus hospitales de referencia... "porque no nos quedan camas". La ola no solo ha sobrepasado a los gigantes del SERMAS. El Virgen de la Torre, también en Vallecas, tiene cuatro plantas de menos de 30 habitaciones. Sus pacientes habituales son personas mayores que acuden por rehabilitación. "No sé cómo vamos a acabar con todo esto". Fuentes internas aseguran que falta personal porque no se han firmado contratos, pese a que aún hay plantilla de baja, también por Covid, además de sanitarios que siguen de vacaciones.

Los días pasan sin planes para derivar pacientes en los mismos distritos donde suenan campanas de confinamiento. No solo las cifras, también las sensaciones entre los sanitarios vuelven a ser las de entonces. "Estamos con el agua al cuello. Hay muchos cuadros de ansiedad. He estado a base de pastillas para el dolor de espalda... también para poder dormir. Intentamos continuar, pero no se como vamos a salir de esto".

"Estamos volviendo a repetir la misma situación de marzo y abril. El caos es absoluto respecto al personal", aseguran desde CCOO de la Dirección Asistencial Sureste. "Hay una ansiedad muy contenida que, cuando nos queremos dar cuenta, va a haber un personal con patologías mentales. En la primera ola no sabíamos lo que se avecinaba, pero ahora los sanitarios saben a qué se van a tener que enfrentar".

Fuentes del Gómez Ulla, distintas a las anteriores, confirman a este medio que la plantilla teme la llegada de la temporada de gripe. "No sabemos a qué hospitales, pero se va a tener que derivar". Frente al hospital de campaña desplegado al lado del centro, la plantilla denuncia que la planta 22 del Gómez Ulla, la destinada a enfermedades altamente infecciosas, permanece cerrada, "lo que resulta incomprensible.". Los 'puntos calientes' de Madrid son una olla a presión. No habrá confinamiento que resuelva la saturación. Con las UCI al límite, el despliegue militar servirá de parche, pero solo si se cuenta con personal sanitario que convierta en hospitales los 'campamentos'