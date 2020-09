Los hospitales de Madrid, al límite: las UCI ya presentan el 93% de ocupación.

Madrid vuelve a presentar datos preocupantes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales públicos. Tal y como informa el diario 20 Minutos, de las 369 camas específicas de UCI -se han añadido diez nuevas en la pandemia- que hay en la actualidad en la región -las llamadas estructurales- el 93% (345) se encuentran ocupadas por pacientes Covid, según datos del Comisiones Obreras (CCOO). El sindicato ha denunciado que la situación sería crítica en estos momentos si la Consejería de Sanidad no habilitase para cuidados intensivos otras unidades que no son específicamente de UCI pero que cuentan con la infraestructura necesaria.

En números totales, hay más de 500 camas de las unidades de Reanimación Post-Anestésica (URPA), Unidad de Reanimación (REA), Unidad Coronaria (recuperación infartos), Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), Unidad Cuidados Paliativos (UCP), Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) o Unidad de Cuidados Quirúrgicos (UCQ) que pueden usarse para tratar a pacientes contagiados por el coronavirus. El Gregorio Marañón es uno de los hospitales más afectados junto con el 12 de Octubre y el Ramón y Cajal. Los dos primeros ya tendrían las camas estructurales de UCI superando el 100% de su capacidad. Por su parte, el Ramón y Cajal tiene un 76% de ocupación.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad ha asegurado a 20 Minutos que camas de UCI estructurales "hay unas cuantas más" aunque no ha ofrecido más datos en un primer momento porque Sanidad no quiere "entrar en una guerra de cifra". Posteriormente, el Gobierno regional ha aclarado a este medio que en UCI hay 925 camas instaladas, de las que están ocupadas 720, lo que supone una ocupación general del 78%. El mismo portavoz se ha limitado a señalar que en estos momentos la ocupación del total camas con pacientes Covid en los hospitales madrileños es del 37,2%, si bien no ha concretado si este porcentaje se refiere solo a las camas específicas de UCI o si se incluyen las de otras unidades de reanimación o cuidados que se pueden usar a las que se ha referido el sindicato, lo que rebaja notablemente el nivel de ocupación.

Un reciente estudio de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha estimado que la Comunidad de Madrid necesitaría entre 621 y 1.854 camas de UCI estructurales para superar un nuevo pico de coronavirus.

Serían necesarias entre 621 y 1.854 camas

Un reciente estudio de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha estimado que la Comunidad de Madrid necesitaría entre 621 y 1.854 camas de UCI estructurales para superar un nuevo pico de coronavirus. La Comunidad de Madrid llegó a incrementar sus camas UCI hasta las 1.900 y las de hospitalización normal pasaron de 14.000 a 24.000 de hospitalización convencional. En los momentos más duros de la crisis se habilitaron espacios como bibliotecas o gimnasios de hospitales para montar puestos UCI y Urgencias, así como nuevas fórmulas como los hoteles hospitalizados o el hospital específico de Ifema.

Para mejorar la situación en previsión de una nueva oleada, el Gobierno regional está construyendo en Valdebebas, junto al Instituto de Medicina Legal, el nuevo hospital de pandemias, que tendrá una superficie de 40.000 metros cuadrados y contará con mil camas (1.008). Habrá un total de 48 puestos de UCI y Cuidados Intermedios. La inversión total de este complejo hospitalario ronda los 50 millones de euros.