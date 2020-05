Iglesias señala a Ayuso: "Fue responsable de no mover a los ancianos a hospitales"

Las muertes de ancianos en las residencias madrileñas superan los 5.900 personas y, este jueves, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha responsabilizado al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de que "no se produjera el traslado" de residentes a los hospitales, aunque ha precisado que no por ello va a acusarles de "asesinar a nadie".

Así lo ha indicado Pablo Iglesias, este jueves 28 de mayo durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Vox María Ruiz Solás, que ha criticado que el Gobierno "no sea capaz de decir cuántos mayores han muerto en residencias" y que haya "dejado morir a miles de mayores sin recibir atención".

La diputada de Vox ha desvinculado la muerte de los ancianos en residencias de los recortes y ha afirmado que se han producido porque "no se les ha llevado a los hospitales, porque les encerraron en las residencias". Pablo Iglesias ha criticado la "desfachatez" de la diputada de Vox por decir que la responsabilidad es del Gobierno cuando, según ha asegurado, los partidos que gobiernan en la Comunidad de Madrid fueron "los responsables de que no se produjera el traslado de los ancianos".

El líder de Podemos se ha mostrado contundente: "El gobierno que ustedes sostienen, el de la Comunidad de Madrid, según un documento del Hospital Infanta Sofía, demuestra que había órdenes de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia", ha precisado Iglesias, recordando que desde el Gobierno reforzaron las competencias de las CCAA, con 300 millones de euros.

"A pesar de que esto es responsabilidad de quien es, yo no le voy a decir que ustedes han asesinado a nadie, que ustedes han asesinado a muchos de nuestros ancianos, como su grupo ha dicho de nosotros, pero reconozcan que la privatizaciones, que poner las residencias en manos de fondos buitres, que lo que hizo el PP, del que son ustedes una escisión, con los recortes, ha colocado a las residencias en una situación enormemente precaria", ha reclamado Iglesias.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha propuesto "reconstruir" el Sistema de cuidados y atención a la dependencia para que sea "público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas" y ha pedido al PP que muestre su "arrepentimiento" por los "recortes de más de 5.000 millones de euros que hizo" en el sistema de atención a la dependencia y por los "recortes de más de 7.000 millones de euros en la sanidad pública".

"No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de cuidados a la más absoluta e indigna precariedad", ha subrayado.

"¿Quiénes van a pagar la fiesta?"

En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada socialista María Luisa Carcedo ha defendido que "recomponer y reconstruir" los sistemas prestacionales "es una de las primeras tareas, la atención a la dependencia incluida". "Esta epidemia ha venido a agudizar que nuestro Estado de Bienestar estaba inacabado", ha lamentado.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Mario Garcés, se ha preguntado "¿quién va a pagar esta fiesta y cómo la va a pagar?" porque, a su juicio, "no vale el discurso Robin Hood" y "no salen las cuentas". En este punto, ha reprochado a Iglesias que "prefiere una sociedad sin ricos antes que una sociedad sin pobres". "Sin pobres no podría justificar su discurso", ha sentenciado.