Isabel Díaz Ayuso: "Me hubiera caído una moción, estaba encima de la mesa"

"He dormido poco pero muy bien". Así amanecería la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un día después del terremoto político que empezó en Murcia y acabó llegando la onda expansiva a Madrid. En declaraciones a esRadio insiste en que estaba convencida de que "me iba a caer una moción. No me cabe la menor duda que venían a Madrid". Anuncia que no piensa hacer grandes cambios porque tengo un gran equipo en la Asamblea de Madrid y la Comunidad y los consejeros del PP cogerán la competencia de un consejero saliente. Agradece el apoyo de Vox "ahora, que no ha sido siempre".

Relata que "durante el última año he vivido situaciones inenarrable como las reuniones del Covid-19 y el vicepresidente de la Comunidad se ponía de parte de la Moncloa por la espalda. Cuando decidía mantener hostelería y comercios abiertos y ellos pretendían obligarme a cerrar... Esta situación era la que me esperaba hacia delante pero estoy convencida de que me hubiera caído una moción y hay que ver en qué poco tiempo la habían presentado, la tenían sobre la mesa preparada".

Desvela que "el día anterior hablé con Pablo Casado y esperamos a ver qué sucedía en Murcia porque tenía la confianza de que no prosperaba pero visto así tuve su respaldo y confianza para dar un paso duro y difícil pero prefiero que los madrileños sean dueños de su destino a que lo sea el PSOE con mis exsocios".

A la pregunta de por qué el gobierno "quiere embarrar el campo" Ayuso lanza el dardo: "No saben hacer las cosas de otra manera porque en Moncloa hay una maquinaria del poder que utiliza todos los medios para mantenerse en él y no trabajar para los ciudadanos. El socialismo nunca ha sabido de economía ni ha gestionado bien en la mayoría de las ocasiones".

He insiste: "La maquinaria de Sánchez e Iglesias está a cambiar el país por la puerta de atrás porque son especialistas en llegar al gobierno derrocándolo y desligitimando al adversario. Eso lo han intentado hacer conmigo durante dos años y estoy convencida de que será una campaña terrible en ese terreno".

El virus no se combate con el cierre por el cierre, asegura después de que Madrid se oponga al cierre perimetral en Semana Santa. Adelanta que incentivará a los madrileños a invertir en la propia comunidad, también en el centro donde hay "negocios como el Lhardy que lo está pasando muy mal".