La juez del 8-M abronca a la Fiscalía y dice que es una causa urgente

La jueza del 8-M ha rechazado los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones. Por ello, "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid desestima la impugnación de tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo de este año en las que, entre otros asuntos, rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco.