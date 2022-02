El Gobierno de Madrid defiende la legalidad del contrato vinculado a Ayuso

"Los contratos Covid se han ajustado a la ley". Así ha empezado la comparecencia el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en mitad de la guerra interna en el Partido Popular y para dar explicaciones en la Real Casa de Correos sobre el contrato relacionado con el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por la compra de mascarillas para la CAM. En la misma línea, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; ha aclarado que el contrato es "irreprochable" y "pasó todos los controles".

Se trata de un contrato de la Comunidad de Madrid, que asciende a 1,5 millones, con la empresa Priviet Sportive SL para la compra de mascarillas en plena pandemia en el que supuestamente el hermano de Ayuso habría mediado, y por lo que habría cobrado una comisión. Minutos antes de la comparecencia de ambos consejeros mediante un comunicado Ayuso ha asegurado que no influyó en la adjudicación del contrato a la empresa vinculada a su hermano y niega que lo que cobró de Priviet Sportive fuese "una comisión por obtener el contrato de la administración". Afirma que le "parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido".

Desde la Dirección Nacional del PP aseguraban ayer que estaban investigando la mediación del hermano de la presidenta para asegurar que el partido está "libre de toda sospecha" y que sus cargos están comprometidos con la "ejemplaridad y la transparencia". Según detalló, al ser preguntada Ayuso no ofreció "ninguna aclaración.Por su parte, la dirigente madrileña les acusó de estar "fabricando corruptelas contra ella" y defendió que ni ella ni su Gobierno han intervenido o "para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie" de su entorno. Ayuso detalló que su hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario "26 años", mucho antes de que ella entrara en política, y "nunca" le ha ayudado para conseguir "absolutamente nada" en su vida laboral.

"Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal, como siempre se dice de manera maliciosa, porque no tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte. Ni una sola prueba. No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que a Madrid y los resultados están ahí", declaró.