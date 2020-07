Coladero de Barajas: Illa rechaza las PCR pero deja a Madrid monitorizar viajeros

El Aeropuerto de Barajas lleva semanas robando el sueño al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La autoridad regional se mostró contundente: el control que se ha estado haciendo a los viajeros es insuficiente. Este jueves, el tira y afloja entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno madrileño ha quedado en tablas, tras un encuentro de varias horas que ha dado a luz a un convenio, que recoge la gestión de la base. Madrid abanderó dos propuestas: la exigencia de una PCR en origen a los pasajeros y la creación de una base de datos, donde monitorizar a todo aquel que pusiera un pie en Barajas. La cartera de Salvador Illa ha cedido en la primera, pero se ha plantado en la segunda.

Este jueves, desde las 10:30 horas de la mañana, el equipo de Díaz Ayuso ha puso sobre la mesa de la negociación una batería de medidas que implicaban directamente a Sanidad Exterior. El Ejecutivo regional llevaba días lanzando la misma advertencia: "No puede ser que todo dependa del ojo clínico de unas personas o de un control de temperatura que no es concluyente si se tiene en cuenta que la mayoría de infectados son asintomáticos". Así, desde Madrid exigían un 'plan de choque' más exhaustivo en coordinación con el Ministerio de Transportes.

El convenio zanja solo a medias la cuestión de la vigilancia en destino y pasa de puntillas por el control del virus en el origen. El Gobierno proveerá, en el marco de ese acuerdo, "la base de datos de la plataforma de viajeros que se van a quedar a residir temporalmente en Madrid, a disposición de la APP de la Comunidad". Así lo ha explicado el viceconsejero Antonio Zapatero. Es decir, el control se limitará a aquellos viajeros que permanezcan en Madrid tras su viaje. "Nos ayudará pero no satisface todas nuestras necesidades", ha reconocido Zapatero.

La idea original del Gobierno regional, era que los viajeros pudieran ser controlados desde la aplicación Coronamadrid, cuando llegaran a las CCAA de destino, fueran cuales fuesen. No es la única propuesta para la que Sanidad no ha dado su brazo a torcer. La comunidad exigía, como condición para aterrizar en España, que los visitantes acreditaran una PCR negativa realizada en un máximo de 48 horas antes del vuelo. En el documento que Madrid ha firmado con la cartera de Illa, no hay rastro de este epígrafe.

La comunidad ha dejado en el aire, hasta el último momento, la decisión sobre si decretar como obligatorio el uso de mascarillas. No ha hecho falta. "Ahora mismo no se impondrá la mascarilla, pero no se descarta si la situación lo requiere", ha zanjado el consejero del ramo, a su salida de la reunión con el titular del ministerio. Todo puede cambiar. El análisis de la comunidad no ha variado un ápice. Para el equipo de Ayuso, el aeropuerto sigue siendo el principal "coladero" del virus. La "falta de control riguroso en Barajas" que denuncia la región, tiene su reflejo en las cuentas que ha trasladado Escudero este jueves.

Según el Gobierno madrileño, hasta 77 personas que entraron por Barajas, han acudido a los centros de salud de la región con un diagnóstico de Covid. "Solo cuatro fueron detectados antes por Sanidad Exterior", asegura la comunidad. Por ello, la decisión sobre las mascarillas no es definitiva. "La falta de control en el aeropuerto, puede aconsejar hacer obligatorio el uso de mascarilla en cualquier lugar y momento", ha advertido Escudero en su comparecencia.

Hace días que Madrid atrae todas las miradas, paradójicamente, por los pocos casos que ha ido notificando, en el contexto de un repunte nacional. Médicos de otras regiones y técnicos de la propia comunidad han puesto en duda las cifras oficiales, al apuntar que es posible que el reducido número de rastreadores esté impidiendo detectar los contactos de los nuevos casos. El consejero ha lanzado un mensaje tranquilizador al respecto. "La situación epidemiológica en Madrid no es alarmante", ha asegurado, "Hay siete brotes con solo cuatro hospitalizados, producto del ámbito familiar y social, y también el del CF Fuenlabrada, con once casos".