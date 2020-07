Madrid plantea mascarillas obligatorias si no se hacen pruebas PCR en Barajas.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este miércoles que no les quedará "más remedio" que tomar medidas como aumentar la obligatoriedad en el uso de mascarillas si el Gobierno central no implanta controles con PCR en el aeropuerto de Barajas. Madrid es la única comunidad autónoma, junto con Canarias, que no ha ampliado, ante la escalada de brotes, las condiciones de uso obligatorio de las mascarillas que recogía el decreto de nueva normalidad en espacios cerrados y siempre que no se pudiera garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado ha explicado que "si el Ministerio de Sanidad asume su responsabilidad, establece controles eficaces, empieza a exigir pruebas PCR a los países de origen (de los viajeros que llegan al aeropuerto de Barajas) y se toman en serio la epidemia desde el punto de vista aeroportuario, podremos continuar con las medidas adoptadas hasta ahora".

El también portavoz del Gobierno regional ha indicado que "si el Gobierno central no actúa y sigue siendo irresponsable, (...) no nos dejará más remedio que seguir tomando medidas, entre otras, la ampliación del uso de las mascarillas". Aguado ha opinado que la Comunidad de Madrid está resultando menos afectada que otras regiones españolas en esta segunda ola de rebrotes debido a la concienciación y la responsabilidad de los madrileños con respecto al uso de las mascarillas.

Sin embargo, ha apuntado, "no todo depende de nuestras competencias y no todo depende de cómo se comporten los ciudadanos a nivel individual". "No depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni de los madrileños que en otras regiones de España estén aumentando de forma preocupante los rebrotes y tampoco es competencia de la Comunidad de Madrid que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero para el covid-19", ha señalado.

Aguado ha mostrado su preocupación ante estas dos realidades y ha destacado que no se puede "bajar la guardia" hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. En este punto, ha avanzado que el consejero de Sanidad mantendrá mañana una reunión en el Ministerio de Sanidad para reforzar los controles sanitarios en el aeropuerto de Barajas.

Ha precisado que más de 70 personas con coronavirus han entrado por el aeropuerto de Barajas, pero solamente en dos ocasiones ha habido una notificación por parte de Sanidad Exterior a la Comunidad de Madrid, mientras que el resto de los casos se han detectado de forma aleatoria por haber acudido los afectados a los hospitales o centros de salud de la región.

A pesar de no ser un número "muy significativo" con respecto al total de contagios, son 'pacientes cero', que vienen de fuera, por lo que no hay un rastreo previo y se desconoce si vienen con una cepa distinta, más o menos virulenta, de manera que "pueden poner en jaque a todo el sistema sanitario", ha recalcado. Además, ha agregado, no solo se quedan en Madrid, sino que muchos de ellos han ido a otras regiones en coche, en tren o en avión, lo que complica mucho más la gestión de la pandemia.