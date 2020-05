Madrid peatonalizará 29 vías durante los fines de semana y abrirá algunos parques

La calle Mayor, Cascorro, la avenida de Arcentales o el Paseo de la Castellana entre Goya y Emilio Castelar son algunos de los tramos que se peatonalizarán los fines de semana en la capital, a partir de este sábado, dentro de un "ambicioso plan de peatonalización" que abarcará 19 kilómetros y 235.000 metros cuadrados. Además, desde mañana se abrirán a diario los parques pequeños en los distritos, no así las grandes zonas verdes como el Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo.

Así lo ha anunciado el regidor, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa ofrecida tras la Junta de Gobierno de la ciudad en la que ha comparecido junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís y la portavoz municipal Inmaculada Sanz (PP).

Todos los distritos tendrán vías peatonalizadas "para evitar aglomeraciones" desde las 8 horas a las 22 horas ha apuntado Martínez-Almeida, que ha señalado ejemplos como el Paseo de la Castellana, la calle mayor, la plaza de Cascorro o las avenida de Príncipe de Asturias y Arcentales. Esta medida empezará a funcionar este sábado.

El alcalde de Madrid ha pedido respetar las normas fijadas por los paseos, que el deporte no se practique en grupos ni en parejas y que los madrileños no se paren a tener conversaciones en las calles. "No está ganada la batalla, no podemos bajar la guardia", ha recalcado el primer edil de la capital.

También la vicealcaldesa ha señalado que no quieren una "recaída" y ha agregado que están viendo que las decisiones de "desconfinamiento" son acogidas con excesiva "alegría" y se están "produciendo excesos que no nos podemos permitir".

La petición de peatonalizar calles ha sido una reivindicación vecinal, de colectivos de viandantes y de grupos de la oposición como Más Madrid y el PSOE, al igual que la reapertura de las zonas verdes.

Más Madrid ha valorado positivamente la medida, pero creen insuficiente la peatonalización solo los fines de semana. Además, Rita Maestre, la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, pide ahora "ampliar el espacio ciclista y peatonal". Pero no solo durante la desescalada, "hay que reordenar el espacio público", ha escrito en su twitter.