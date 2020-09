La Comunidad de Madrid estima que el Hospital de Emergencias Isabel Zendal podrá "estar disponible" en "muy pocas semanas", ya que los trabajos de construcción de esta infraestructura "están ya por encima del 50 por ciento". Así lo ha señalado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. El espacio contará con grandes pabellones polivalentes y versátiles y aportará más de 1.000 camas a la red hospitalaria de la región.

Además de este recurso de refuerzo para atajar el Covid, Pérez ha recordado que cuando el hospital de Ifema se "apagó" en mayo se mantuvieron las estructuras necesarias para poder reactivarlo en horas. "Madrid tiene una gran capacidad de respuesta y ha sido previsora, tenemos un número de hospitales muy importante y una muy buena sanidad", ha sacado pecho el consejero. En esta clave, ha indicado que están "mejorando parámetros" que, según el Gobierno regional, están explicitando que las medidas restrictivas tomadas están "permitiendo controlar la situación".

Piden al Gobierno que "vuelva al entendimiento"

Es por ello, que ha pedido al Gobierno central que "vuelva al entendimiento", tras el choque de criterios explicitado el viernes entre el Ejecutivo autonómico, que anunció la ampliación de las restricciones a ocho nuevas zonas, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien pidió medidas más contundentes, entre ellas ampliar las limitaciones a las zonas con 500 casos por cada 100.000 habitantes.

"Es verdad que surgió un cambio de criterio que nos ha dejado descolocados (...) esperamos que vuelvan al entendimiento porque los ciudadanos no esperan otra cosa que nos ayudemos entre todos", ha indicado. En este sentido, ha afirmado que "no se entendería" que el Gobierno central tomase el control de Madrid si esta no siguiese sus recomendaciones y ha señalado que "hay otras zonas incluso peor en España".

"No creo que deba producirse ni que se vaya a producir. Madrid necesita ayuda, no estar permanentemente señalada y culpando a la administración", ha reprochado el titular de Vivienda, quien ha tachado de "injusto" que se reclame al Ejecutivo regional que "se deje ayudar" y ha incidido en que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "no ha hecho otra cosa que pedir ayuda".

Reuniones con alcaldes

Pérez, además de ser parte de la Unidad Territorial de apoyo al Grupo Covid entre Comunidad y Gobierno central, también es el encargado, junto a la conejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, de reunirse cada día con alcaldes de las 45 zonas de salud con restricciones para coordinarse y atender sus peticiones. "Es bueno que en estas reuniones se tenga un clima de colaboración y se deja a un lado la actitud política", ha indicado el consejero, quien ha explicado que estos encuentros buscan "informar constantemente" a los regidores y que, en esa línea, contestan las diferentes dudas y cuestiones planteadas por los municipios.

Además, ha señalado que la colaboración también va en el otro sentido, ya que también han solicitado a estos primeros ediles cuestiones como la cesión de espacios para la realización de tests a la población de estos municipios.

Vivienda

Por último, también se ha preguntado a Pérez por los efectos que ha tenido la pandemia en el mercado de la vivienda, ante lo que ha asegurado que han comenzado a bajar los precios del alquiler y la vivienda, un descenso más acusado en el segundo, lo que "no es cosa mala para el acceso" a este bien. "Ha impactado también en la cultura de la vivienda de los españoles y madrileños. Hay un antes y un después de estar tres meses encerrados", ha expuesto. Al hilo, ha profundizado en que se está viendo un "cambio en cómo se quiere vivir" y que están ganando atractivo espacios con mayor contacto con la naturaleza; una tendencia que se ha visto reflejada en que "más de 30 alcaldes" han comentado a Pérez que está habiendo una mayor afluencia de empadronamientos tras el confinamiento.

El consejero entiende que esto puede ser positivo para uno de los ejes de su área, combatir la despoblación, ya que hay 75 municipios que cuentan con menos de 2.500 habitantes y que pueden verse revitalizados con estos movimientos demográficos, que cree que desde el Ejecutivo regional se han facilitado al llevar la fibra óptica a la mayoría de ellos. "Los que quedan la tendrán antes de final de año", ha zanjado.