Madrid se asoma al abismo con la curva al alza y profesores y médicos en huelga 

Madrid vuelve a preocupar y mucho. La segunda ola llegó con retraso a la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, pero el territorio es otra vez el epicentro. La región acumuló ayer un tercio de los contagios diarios de toda España, con cerca de un millar en 24 horas. También encabeza la tabla de nuevos fallecidos. Pese al balance, el Gobierno regional se escuda en la leve mejoría de sus datos semanales para desacreditar los tambores de huelga que suenan en la trinchera, con paros convocados para docentes y sanitarios para antes de que acabe septiembre.

Los datos no mienten. Madrid no sufre los mismos estragos que durante el pico de la pandemia, pero el repunte en sus estadísticas desde el fin del estado de alarma -21 de junio-, es acusado. La gestión del Ejecutivo durante el confinamiento dejó a la comunidad con reportes de una treintena de casos nuevos al día. El último balance del Ministerio de Sanidad cifra en 984 los positivos diagnosticados en las últimas 24 horas. La vuelta a la ‘normalidad’ y el traspaso de competencias a la comunidad ha precedido a un aumento de 952 infectados al día. Con estos datos, el territorio capitaneado por la líder 'popular' concentra buena parteo de los cuadros de todo el país.

Aun así, las autoridades de la Consejería de Sanidad defendieron este martes que la curva se está estabilizando. El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, argumentaron una presión hospitalaria y una mortalidad muy inferiores a las que se sufrieron en el pico de la pandemia para sostener la ‘buena noticia’. "Algunos días han dejado más altas que ingresos hospitalarios; y la incidencia de la Covid de esta semana es parecida a la reportada en los siete días anteriores", explicaron. La foto que deja la curva se asemeja más a una 'calma chicha' que a la antesala de la normalidad.

Los documentos de la CCAA sirven de prueba para la realidad que traslada las autoridades sanitarias madrileñas, pero muestran un respiro frágil, que agudiza el riesgo asociado a un parón entre las plantillas en primera línea. La tasa de infección por cada 10.000 habitantes en la semana del 10 al 16 de agosto fue de 144; la semana siguiente, de 224; entre los días 24 y 29 el índice se situó en 260; y la primera semana de septiembre, en 262,2. El último salto es menor, sí, pero los números siguen reflejando un alza en las tablas y el propio Fernando Simón ha recomendado en numerosas ocasiones esperar 15 días para dar por seguro un cambio en la tendencia.

El sindicato médico Amyts lanzó un ultimátum al Ejecutivo regional este lunes. Los sanitarios madrileños irían a la huelga si la autoridad autonómica no les concedía una reunión en 48 horas. Los meses de la pandemia fueron una maratón que continúo en verano sin apenas refuerzo.cifraron este martes en más de 13.000 los pacientes de coronavirus en domicilios que recaen directamente sobre las espaldas de una Atención Primaria, al límite.

"Faltan medio millar de especialistas"

"En condiciones normales, faltan 450 especialistas de Familia y 150 pediatras para blindar las consultas", afirma en una llamada con La Información Ángela Hernández, vicesecretaria Genera de Amyts y cirujana. En los peores meses de la pandemia, Madrid prometió la contratación de 10.000 sanitarios fuera de agenda. No todo eran 'extras' por la Covid. "El paquete incluía la continuación de los contratos de refuerzos de invierno, del total los médicos apenas rozaron los 800 y muchos fueron a parar a los hospitales·, recuerda la cirujana, "En los despachos de Primaria apenas aterrizaron una veintena de especialistas". Desde entonces, unas consultas agotadas y diezmadas por las bajas y las vacaciones han asumido urgencias, consultas, llamadas y rastreos.

La presión hospitalaria tampoco es la misma que en los meses de marzo y abril, pero no se puede ignorar. Los funcionarios de la sanidad madrileña han aclarado que solo el 7% de las camas de hospitales y 11% de las de UCI están ocupadas en la CCAA. Pero, es importante tomar en cuenta que este número consideración algunas camas provisionales instaladas durante el pico de la pandemia que ahora están cerradas. En definitiva, el desahogo que trasladan los porcentajes no permite descartar que los hospitales estén próximos a la saturación, al menos, si se tiene en cuenta su capacidad máxima sin recortar otros servicios -desde gimnasios hasta cafeterías o bibliotecas-, que pasaron a un segundo plano cuando la Covid colonizó los hospitales.

Pese al aviso de los sanitarios, el Gobierno regional se ha enrocado en el silencio institucional. "Dijeron que este lunes nos llamaría el consejero de Sanidad, pero la llamada nunca llegó", aseguran fuentes sindicales a este medio. La propia Ayuso afirmó ayer que no descolgaría el teléfono porque "no son los médicos sino un sindicato afín a un partido político". "Nosotros no convocamos la huelga, nos la plantean los profesionales", rebaten desde Amyts. El sindicato lanzó una encuesta que respondieron 2.192 especialistas de Madrid. El 84% coincidió en convocar una huelga. "Los profesionales de los niveles extrahospitalarios se inclinaron más hacia un parón indefinido diaria que el resto, pero el apoyo a la medida es general", insiste Hernández. "Las peticiones llevan meses sobre la mesa de la consejería, pero

El aislamiento en el Liceo acerca la huelga de docentes

No es la primera vez Madrid tiene que acallar tambores de huelga. Este verano, los MIR encadenaron semanas de parones hasta lograr el acuerdo de un principio de convenio laboral con la autoridad regional. Tampoco será la última. El plan de 'vuelta al cole' que ha propuesto la comunidad no termina de convencer a unos profesores que han convocado paros para finales de mes. Los docentes mantendrán el aviso hasta comprobar que las aulas son seguras.

Ayer mismo, el Liceo Francés tuvo que cerrar una de sus aulas de Educación Primaria ante un posible caso. "Alertamos a Salud Pública de que el niño era sospechoso tras dar su madre positivo", trasladan fuentes cercanas al centro en conversaciones con La Información, "En Atención Primaria nos dijeron que los test en Madrid escasean y que no se podía practicar la PCR al menor al no presentar síntomas". Las mismas fuentes aseguran que, tras el revuelo generado por el aislamiento del aula, recibieron a llamada de un alto cargo de la Consejería de Educacion. "Nos insistió en por qué habíamos aislado el aula, pese a haberlo hecho bajo instrucciones de Salud Pública".

La comunidad está al límite y, si la dirección del Ejecutivo regional no cambia, el muro de contención del virus se resquebrajará antes de final de mes, con profesores y médicos fuera de juego. La responsabilidad individual tampoco resulta alentadora. La directora de Salud Pública explicó que Madrid acumula más de 500 incidencias por incumplimiento de las medidas cada semana. La mayoría responden a individuos que no respetan el aislamiento y a personas que rechazan someterse a una prueba PCR. Andradas lamentó la escena, al tiempo que advirtió que a las autoridades no les temblará la mano para imponer las sanciones, que podrían asciender a 15.000 euros. Unos por otros, la casa sin barrer.