Madrid 'cuela' casi 20.000 contagios en cinco días que escapan al radar de Illa

La historia se repite. La Comunidad de Madrid es el epicentro en una segunda ola que sobrepasó -en tiempo e impacto- las previsiones de toda España. Como en primavera, el 'baile' de cifras entre las cuentas madrileñas y los números que maneja el Ministerio de Sanidad, ya es tendencia. Y no es la única desviación. El conteo madrileño aflora un fuerte desfase entre los contagios que, a diario, se suman al total y los casos con diagnóstico en las 24 horas previas que capta el radar del Ministerio, discrepancias que impiden levantar la lupa de la red de rastreo madrileña. Solo en la última semana, del lunes 21 al viernes 25, la capital incorporó a destiempo 18.160 contagios que, al no cumplir el requisito de Sanidad de un diagnóstico en las 24 horas previas, no entran en las encuestas diarias que elabora el departamento que lidera Salvador Illa.

La desviación cristaliza al observar, uno a uno, los informes diarios que la Comunidad de Madrid publicó cada jornada de la semana pasada. Entre el lunes y el viernes, la región fue incorporando al acumulado de contagios casi 20.000 positivos sin fecha de diagnóstico concreta. Esto implica que, frente a los nuevos infectados que el Ministerio reflejó día a día para Madrid, hubo un 'sobrante' de nuevos afectados de los que no se dio cuenta en el tiempo y forma que, desde el 10 de mayo, exige la cartera para ser tenido en consideración como 'caso diario'.

Si se atiende a lo que el Gobierno central entiende como 'caso diario', la curva de la transmisión en Madrid presenta fluctuaciones que dan margen suficiente para hablar de subidas y bajadas de los niveles de transmisión, dentro de la misma semana... pero la fotografía que dejan esos casos 'atrasados' es otra. Desde el lunes, los contagios han mantenido una tendencia claramente al alza, salvo por un leve descenso del jueves al viernes. ¿El resultado? 18.160 contagios que nunca quedaron reflejados en la columna de 'casos diarios' del Ministerio de Sanidad.

El repunte de casos viene a rebufo de un aumento de la capacidad de detección. Desde Madrid aseguran que ahora se diagnostica un 85% de los casos, frente al 20% que 'cazaban' durante el pico. Pero con realizar más test no sirve: hay que llegar a tiempo al análisis de muestras para cortar la cadena de transmisión. Este medio ha recogido los valores correspondientes a los casos notificados por la región la semana pasada, distinguiendo entre los casos con PCR positiva en las 24 horas previas -los únicos que el Ministerio considera como 'caso diario' desde el 10 de mayo-, y los que la Comunidad incorporó al total, de un día para otro, con diagnóstico en fechas anteriores.

El lunes 21, la red de Salud Pública madrileña informó de 620 infectados nuevos notificados las 24 horas previas, en paralelo, sumó al total 3.298 positivos, sin una PCR del día anterior. El martes, la correlación fue de 757 diarios frente a 3.682 acumulados. El miércoles, de 1.011 frente a 3.809 incorporados al total. El jueves la diferencia fue mayor, con 828 contagios diarios frente a 4.250 sumados al acumulado. El viernes, Madrid cerró la semana con 782 positivos más con prueba PCR en las 24 horas previas, pero incorporó al total otros 3.121 casos nuevos, con fecha de diagnóstico de días anteriores.

"Los datos son provisionales"

La Información ha tratado de esclarecer la cuestión con la Consejería de Sanidad. "Los datos son provisionales, ya que desde Epidemiología realizan una investigación muy afinada de los casos que se notifican, para poder consolidarlos, de forma que una vez analizados, se asignan a la semana de inicio de síntomas o toma de PCR". La respuesta del departamento que lidera Enrique Ruiz Escudero admite, por tanto, el retraso en la actualización de la situación epidemiológica del territorio. Los balances madrileños se quedan cortos y llegan tarde para extraer las conclusiones que exigen las labores de rastreo.

Con el confinamiento de 45 zonas de salud, la región anunció que realizaría un millón de test serológicos en las áreas con más incidencia. Vallecas dará hoy el pistoletazo de salida. Madrid pretende elevar una capacidad de diagnóstico que, según la Consejería, ya llega a los 150.000 PCR semanales. Especialistas de Salud Pública consultados por La Información respaldan la eficacia de estas pruebas rápidas, aunque inciden en que no es suficiente.

Un retraso de pocos días en la detección puede tener efectos devastadores cuando existe transmisión comunitaria. "No hay cribado sin rastreo", incide Adrián Hugo, especialista en Medicina Preventiva. El experto insiste en que estas estrategias requieren calendarizar los test de toda la población, tomar las muestras, transportarlas, procesarlas, obtener resultados, validar esos resultados y comunicar el diagnóstico al ciudadano para que este sepa que tiene que aislarse. El retraso en el diagnóstico que evidencian los casos que Madrid comunica a deshora, convierten el territorio en un coladero.

"La consolidación de los datos depende de Epidemiología, pero se puede ver la evolución en los datos diarios que publicamos", zanja el departamento de Escudero. El desfase de la pasada semana fue tal que, los casos con una PCR en las 24 previas, acabaron por suponer una mínima parte de las infecciones que, en realidad, se habrían producido en cada jornada. El conteo diario de la comunidad resulta insuficiente. Para extraer cualquier conclusión de la evolución del virus en la capital hay que esperar, por tanto, al acumulado semanal.