Madrid llama a evitar las interacciones sociales pero rechaza frenar la actividad.

La Comunidad de Madrid pide a sus ciudadanos que eviten "interacciones sociales innecesarias" como reuniones sociales o familiares, pero rechaza la vuelta a un confinamiento que limite la actividad económica y el trabajo. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este lunes en una entrevista en la Ser que la actual ley de salud pública permite a las autonomías modular el derecho a la circulación pero "de una manera no intensa", mientras que volver a un confinamiento sí "priva de libertad", una situación "excepcional" que "no es el caso".

"No se trata de volver a un confinamiento que restrinja la actividad económica hasta el punto de anularla o el trabajo, lo que se trata es de evitar al máximo la interacción social innecesaria", ha explicado López, que ha asegurado que "la OMS no recomienda confinamientos". El consejero ha señalado asimismo que es "difícil" decir que no se pueden hacer "reuniones sociales, interacciones sociales, que no es bueno salir a divertirse", algo que es "malo en sí mismo" pero ha argumentado que está en juego la "salud" y que hay que sacrificarse.

La adopción de nuevas restricciones dependerá de la evolución de la epidemia, pero López ha pedido no alarmar a la población y ha explicado que la situación de Tielmes, el primer municipio donde se ha cerrado la hostelería y recomendado no salir, era distinta porque había "riesgo de contagio colectivo". En cambio, en zonas del sur de Madrid "había una ola que ya se está conteniendo" según el consejero y, aunque hay preocupación, los pacientes covid -1400 hospitalizados y 150 personas en UCI- son un 10 % de los que hubo en el pico de la pandemia. "Por supuesto que hay que luchar para seguir en ese 10 por ciento y contenerlo", ha agregado.

López ha defendido además que no hay un apagón de datos en Madrid y ha sostenido que se dan de lunes a viernes desde el 14 de marzo, aunque Madrid informaba a diario hasta el 4 de julio, cuando dejó de reportar los datos del fin de semana, que se conocen cada lunes. El pasado viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, recomendó que en las zonas de la Comunidad de Madrid con más casos de coronavirus "se intenten evitar viajes innecesarios" y se opte por "quedarse en casa" y descartó confinamientos selectivos

Sin embargo, la Dirección General de Salud Pública ordenó ayer, dos días después, cerrar los establecimientos de hostelería y restauración y suspender las actividades colectivas de ocio, eventos y mercadillos de la localidad de Tielmes, un municipio de 2.600 habitantes.