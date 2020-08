La tormenta perfecta de Covid se cierne sobre Madrid y amenaza la vuelta al cole.

De 372 a 1.500 casos diarios en menos de un mes. Madrid parecía una 'zona controlada' a principios de agosto. Ni siquiera aparecía en los balances diarios del Ministerio de Sanidad como la comunidad autónoma más afectada -Aragón registraba 200 contagios más al día-, pero todo ha cambiado en las últimas semanas. La CCAA que capitanea Isabel Díaz Ayuso ha sido el blanco de las críticas de la oposición y la sociedad civil por una gestión que ha multiplicado por cuatro el número de enfermos.

Los señalamientos apuntan a un manejo deficiente en varios aspectos -el caos en las residencias de mayores, la falta de rastreadores, el escueto registro de asintomáticos, los días sin actualizar datos, las 'prisas' para reabrir la economía...- y llegan en el momento más delicado del año: el inicio del curso de los niños. El propio Fernando Simón reconoció este jueves en su comparecencia sobre los datos que Madrid es ahora la Comunidad más preocupante, porque representa el 30% de todos los contagios del país, cuando hace apenas quince días no lo parecía. "Madrid está en el centro de la diana", advirtió.

Ese momento en que los padres de familia acompañan a los más pequeños de casa con la cámara en mano para inmortalizar el momento en que su hijo inicia otro curso está en peligro. La incidencia del virus en la CCAA es de 288 casos por cada 100.000 habitantes, cuando a inicios de mes no superaba los 70. Los expertos estiman que una 'vuelta al cole' desenfrenada puede aumentar la factura de la pandemia en 1.130 fallecidos y elevar los casos diarios de la región a 3.200. Además, nuevas investigaciones desvelan que los menores son la puerta de entrada de la Covid en los hogares por ser "propagadores silenciosos" de este: no sufren la enfermedad, pero la transmiten fácilmente por tener altas cargas virales de la cepa en el cuerpo.

El panorama es muy preocupante. Una de las herramientas de control para la pandemia más recomendada por los expertos alrededor del mundo es la red de rastreadores. Madrid cuenta con 560 profesionales y sus autoridades se han mostrado satisfechas con la cifra, pese a las advertencias del Ejecutivo de que el número es insuficiente y las críticas de la sociedad civil por la búsqueda de voluntarios a coste cero. El presidente del país, Pedro Sánchez 'tiró de las orejas' a Ayuso en la última reunión de presidentes porque, para él, debería haber más 'cazadores' del virus que casos diarios, y esto no ocurre en el territorio madrileño, que notificó ayer 1.020 contagios nuevos. La foto se emborrona todavía más con la llegada de la gripe estacional en otoño, que puede elevar la complejidad de las labores de seguimiento y detección de los infectados con Covid.

El conteo de asintomáticos también estuvo en el ojo del huracán. La CAM y el Gobierno central protagonizaron otro rifirrafe por el bajo número de enfermos asintomáticos que detectaba Madrid a inicios de agosto. Los documentos de la autonomía reflejaban que solo el 8% de sus infectados pertenecía a este grupo cuando el resto de España reflejaba un porcentaje del 60%. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró en una rueda de prensa que ese dato "no es un buen indicador" de cómo se estaban haciendo las cosas en la localidad. La CCAA denunció en su momento que la información publicada por el Sanidad era incompleta y que ellos identificaron que el 60% -después lo cambiaron a 7o%- de sus afectados eran asintomáticos. La polémica solo ha incrementado las dudas hacia la verosimilitud de la información que manejan los padres de familia para decidir si enviar o no a los niños al colegio.

Es imposible mirar a otro lado porque las quejas no hacen más que crecer. Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM anunciaron este miércoles una huelga del profesorado de Madrid en los diferentes días del comienzo de curso lectivo por la falta de planes claros de actuación frente al virus. La respuesta de los políticos no fue la esperada. El consejero de Educación madrileño restó importancia al movimiento este miércoles al considerar que el 'parón' no saldrá adelante y obedece a "razones políticas". La Comunidad asegura que ya contempla cuatro escenarios, que van desde la presencialidad total hasta una situación de confinamiento, pero los educadores denuncian la falta de pautas para organizar las aulas y separar a los menores. La incertidumbre ha hecho que varias comunidades tomen las riendas del asunto y se lancen a crear sus propias hojas de ruta. Por si el tema estaba poco liado, su consejero de Sanidad advertía este jueves que no era aconsejable una vuelta al colegio totalmente presencial.

Pero, los niños no son los únicos perjudicados por los 'baches' en la gestión de la administración madrileña. España presenció un 'juego' de patata caliente entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la líder de Madrid por el caos en las residencias durante el estado de alarma. La CAM es la región que ha registrado más víctimas mortales en los centros -más de 6.000- y el problema amenaza con incrementare ahora con los rebrotes. Las residencias madrileñas se encuentran ahora en una situación de nivel tres (el máximo) y la administración de Ayuso se vio obligada el miércoles a crear un nuevo protocolo con recortes de salidas y visitas en las instalaciones, pero las patronales piden más firmeza y medios para combatir al virus.

¿Falta de previsión?, ¿prisas?, ¿desconocimiento?... La presidenta de Madrid tachó de movimientos políticos los vetos del Gobierno central hacia sus peticiones de avanzar en la desescalada en mayo, pero los datos no le dan la razón. La estructura de rastreadores, la capacidad de los hospitales -tres ya han suspendido sus servicios de cirugía por la llegada de infectados- y el control de casos eran condiciones para gozar de una 'normalidad' que no llega. Los 'gurús' científicos no han decidido si el país se enfrenta a una segunda ola de la Covid o no, pero el peligro es palpable y nadie lo esconde. Simón advirtió ayer de que "las cosas no van bien. Sigue habiendo transmisión, y cada día más".