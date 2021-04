Madrid dice que cerrará los puntos de vacunación masiva si no hay más dosis

La Comunidad de Madrid ha avisado de que si la semana próxima no recibe más vacunas que las 157.900 dosis de Pfizer que hasta el momento tiene confirmadas se verá en la "obligación" de plantearse el cierre de grandes centros de vacunación como el Wanda Metropolitano o el Wizink Center. En la rueda de prensa para actualizar la situación epidemiológica y asistencial de la región, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha insistido en que si no se confirma la llegada de más dosis y la semana que viene Madrid va a recibir 120.000 menos de que las que ha puesto esta misma semana, "no tiene sentido" organizar los dispositivos en los 'vacunódromos'.

En este momento Madrid tiene activados puntos de vacunación en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, el estadio Wanda Metropolitano, el Wizink Center, hospitales y centros de salud. Con una incidencia acumulada a 14 días de 348,53 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Madrid mantiene las restricciones aplicadas por áreas básicas de salud.

En concreto, la Comunidad de Madrid ampliará las restricciones de entrada y salida por Covid-19, salvo por causa justificada, a tres nuevas zonas básicas de salud y las levantará en otras tres y en dos localidades, por lo que a partir del próximo lunes quedarán perimetradas un total de diecisiete zonas básicas y tres localidades. También mantiene la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas, como mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables.

Además, continúa la limitación de movilidad nocturna desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y los establecimientos del sector de la hostelería y de la restauración pueden permanecer abiertos hasta las 23:00 horas, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22:00 horas.