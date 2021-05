1.100 agentes reforzarán el dispositivo de Madrid para las fiestas de San Isidro

Un total de 1.100 policías nacionales reforzarán este fin de semana el dispositivo de seguridad diseñado para las fiestas de San Isidro en Madrid, en conjunto con Policía Municipal, que aumentará en 380 agentes, para evitar que haya aglomeraciones y botellones como los registrados el sábado. Así lo ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tras una reunión con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, para articular este operativo. Además de avanzar esta cifra, este jueves mantendrán un encuentro con la concejala delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, y la Jefatura Superior de la Policía de Madrid para temas concretos.

El despliegue de Policía Nacional comenzará el jueves e irá 'in crescendo' el viernes y sobre todo el sábado, Día de San Isidro. "Pondremos todo de nuestra parte pero los madrileños tienen que poner de su parte también, a través de la responsabilidad y la prudencia. Quiero hacer un llamamiento a ellos, porque estamos casi rozando el final del túnel y no podemos dar pasos atrás. No se pueden producir pasos atrás cuando estamos tocando con los dedos la normalidad gracias a vacunación", ha indicado González.

A espera de conocer más detalles, los agentes estarán muy presentes en la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, Pradolongo, el centro de la capital, en la plaza de toros de Vistalegre -ya que hay programada una corrida en la que se esperan 6.000 asistentes- o en el entorno de Ifema, donde el alcalde ha avanzado que se celebrarán diferentes actividades artísticas y culturales con aforo limitado siempre y cuando reciban el visto bueno de la autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid.

"Vamos a estar aquí siempre que nos necesiten para que no se puedan volver a producir esas imágenes del otro día. Se va a permitir que la gente celebre y festeje San Isidro. El límite es la salud", ha apostillado la delegada que ha apuntado que aunque la movilidad y perseguir los botellones es competencia de la Policía Municipal y no suya, harán ese "esfuerzo de corresponsabilidad" ahora que pueden. Y es que, ha indicado que las tasas de delincuencia todavía son bajas respecto a época prepandémica pero creen que se irá poco a poco recuperando.

Almeida y González discuten en directo

Por su parte, el alcalde de Madrid ha concretado en 380 los nuevos agentes municipales que se desplegarán este fin de semana, además de medios técnicos como los drones, "de extraordinaria utilidad en estos casos", así como el escuadrón de Caballería. "Este esfuerzo operativo no tiene precedentes y que, por tanto, los madrileños han de tener la seguridad de que se van a poner todos los medios para que no se produzcan incidentes. No podemos garantizarlos sin contar con la responsabilidad de los madrileños. Es un despliegue operativo sin precedentes pero Madrid tiene más de 9.000 calles y cientos de parques", ha agregado.

Para Almeida lo más urgente es acabar con las aglomeraciones, más aún cuando estamos en puertas de "unas fiestas tradicionales y tan arraigadas" por los madrileños. Por eso, ha alabado la "coordinación" entre Policía Municipal y Nacional pero ha recordado a los madrileños que sigue habiendo contagios, hospitalizaciones y muertos por Covid todos los días. "Que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia", ha recordado. El primer edil ha abordado con la representante del Gobierno central en Madrid también cuestiones de la próxima Junta Local de Seguridad, que se celebrará el 9 de junio, además del fenómeno de la ocupación, los daños de Filomena y el resarcimiento del Estado por lo daños.

"Ha habido un clima de entendimiento y cordialidad y confío que con esta delegada que tenemos, a parte de las discrepancias, sea el diálogo continuo y que vamos a colaborar. Destacar el clima de coordinación, diálogo y trabajo y espero mantenerlo en el futuro. Espero tener una relación fluida y colaboración con ella sobre lo que los ciudadanos nos demandan a las instituciones", ha subrayado Almeida. Un buen clima que no ha durado mucho, ya que en la rueda de prensa conjunta pronto han saltado las discrepancias entre Almeida y González en otras temas como el fin del estado de alarma y las medidas que ha tomado o no el Gobierno central y el Nacional para atacar la pandemia en esta fase.