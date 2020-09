"Es falso que se ha tomado una decisión colegiada y es falso que Madrid estuviera conforme con el plan de Sanidad". El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, ha puesto voz a la indignación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, después de que el Ministerio de Sanidad trasladase su decisión de seguir adelante con la hoja de ruta acordada con la CAM para intervenir en los municipios más poblados y afectados de toda España.

Escudero ha puesto sobre la mesa el reglamento que encauza las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud. "La norma dice que las decisiones en el seno de este órgano se deben de tomar por consenso. No ha habido consenso, por lo que el criterio no es políticamente válido". La Comunidad se haya enriquecido con las sugerencias de las CCAA y ha afeado que el texto no haya pasado el filtro autonómico. Preguntado por si hubo o no acuerdo con el Ejecutivo central tras el encuentro de este miércoles, Escudero ha negado rotundamente que la CAM haya estado conforme en ningún momento con la propuesta de la cartera de Salvador Illa.

La Comunidad publicó un comunicado poco antes de la cita de este miércoles que anunciaba tormenta. "Se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad". En paralelo, el perfil de Twitter del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, sigue manteniendo un mensaje con que ayer aplaudió el acercamiento entre ambas administraciones: "Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Espero que se ratifique en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana. El diálogo da resultado. La unidad salva vidas y empleos". Las discrepancias afloran.

Con el citado comunicado, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso abría así la puerta a un golpe encima de la mesa del Consejo, que dinamitaría la nueva estrategia del Ministerio y elevaría el riesgo de un efecto dominó entre otras CCAA, muchas de las cuales ya han mostrado sus diferencias con los planes del Gobierno.

La reunión del Consejo Interterritorial de Salud ha terminado sin acuerdo y las reacciones del Ejecutivo madrileño no se han hecho esperar. voto en contra de Murcia, Galicia, Cataluña, Ceuta se han sumado al desacuerdo anunciado de la Comunidad de Madrid. De nada ha servido la oposición. El Ministerio de Sanidad ha optado por basar en la mayoría simple del 'sí' su intervención en los términos que ya acordó con la CAM este martes.