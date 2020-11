Ayuso tiene solo 72 horas para sellar el trasvase de 558 sanitarios a Valdebebas

El Ejecutivo madrileño vuelve a tener el reloj en contra. La estrategia de reclutamiento voluntario para blindar el hospital de emergencias de Valdebebas no ha tenido el efecto llamada que esperaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En los diez días en los que ha permanecido abierto el proceso de inscripción, apenas 111 profesionales se han alistado para formar parte de la plantilla del Isabel Zendal. Ahora, el equipo de Díaz Ayuso tiene apenas tres días laborables para movilizar a los 558 profesionales que aún necesita para que el 'milagro' de Wuhan en Madrid empiece a rodar con las casi 300 camas que la Administración preveía tener operativas para su apertura.

El Ejecutivo autonómico invitó por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la inauguración del proyecto estrella de Díaz Ayuso. Los hospitales del Sertmas cerraron listas este lunes. Fuera de ese centenar de efectivos que, por propia voluntad, se han presentado candidatos para echar a rodar el hospital de pandemias, la Administración madrileña tiene 72 horas -si se restan festivos-, para sellar el traslado del personal restante hasta llegar a los 669 profesionales que las autoridades sanitarias madrileñas valoraron necesarios para activar el pabellón 2, que cuenta con 240 camas de agudos, 16 de UCI y 32 de cuidados intermedios.

Tal y como explicó la propia consejería de Sanidad, liderada por Enrique Ruiz Escudero, para concluir el reclutamiento, la CAM procederá al traslado de un batallón de sanitarios con contrato de refuerzo por Covid. Ni Escudero ni Ayuso han aplicado el término de 'traslado forzoso', pero lo cierto es que, más allá de aquellos profesionales que se han apuntado al trasvase, el silencio del resto del personal del SERMAS indica que el desinterés de los efectivos a este traslado. En definitiva, son lentejas.

Desde CCOO, sindicato presente en la mesa monográfica donde hoy la CAM ha publicado las cifras de voluntarios, denuncian que "no se puede poner en marcha un hospital si este no va acompañado de la contración de profesionales". Y es que la Comunidad aún no ha concretado cómo va a compensar esta salida de sanitarios en los hospitales del SERMAS. Horas antes de la reunión -que ha comenzado a las 12:00 horas de este miércoles-, CCOO trasladaba a La Información que, en una docena de los 31 hospitales del Servicio Madrileño de Salud, los voluntarios apenas sumaban 59.

¿Desde dónde han salido los voluntarios?

Así, según la información del propio sindicato, el centro en el que más éxito tuvo el reclutamiento fue en el hospital vallecano Infanta Leonor, donde se apuntaron 19 profesionales. La convocatoria encalló en el resto. El Ramón y Cajal, por ejemplo, sumó nueve voluntarios -"solo uno de ellos es médico"-, el Infanta Sofía logró catorce, entre los que hubo un fisioterapeuta. Desde Cruz Roja se incorporó otro voluntario sanitario, lo mismo que en el Hospital de Parla, donde se inscribió otro facultativo. Los voluntarios de nueve de los mayores hospitales de la región -Doce de Octubre, Infanta Leonor, Puerta de Hierro, Tajo, Sureste, Parla, Santa Cristina, Severo Ochoa y Príncipe de Asturias-, los voluntarios sumaron 34.